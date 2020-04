Van Dijk kiest ‘five-a-side team’ uit Premier League zonder ploeggenoten

Virgil van Dijk heeft op verzoek van de Premier League een zogenaamd five-a-side team samengesteld. De 28-jarige verdediger van Liverpool en Oranje mocht daarin geen ploeggenoten opnemen en heeft daardoor gekozen voor Ederson Moraes, Aymeric Laporte, Kevin De Bruyne (allen Manchester City), Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) en Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

Van Dijk arriveerde in de zomer van 2015 in de Premier League, toen Southampton hem overnam van Celtic. Tweeënhalf jaar later maakte hij voor 84,5 miljoen euro de overstap naar Liverpool, waar hij razendsnel is uitgegroeid tot steunpilaar. Met the Reds won Van Dijk vorig seizoen de Champions League en stevende hij deze jaargang af op de Premier League-titel. Op het digitale thuis van Liverpool blijkt dat Van Dijk zijn five-a-side team een 1-2-1-formatie (waarin Son dus op het middenveld speelt) laat spelen en bij iedere keuze geeft hij een korte toelichting.

Ederson (Manchester City)

“Hij is in mijn ogen een buitengewone doelman. Dit seizoen zijn er meer goede doelmannen dan we in het verleden hebben gezien, maar ik denk dat Ederson the best of the rest is. Alisson (de doelman van Liverpool, red.) is nog steeds de nummer één, voor mijn gevoel.”

Aymeric Laporte (Manchester City)

“Hij heeft laten zien hoe belangrijk hij is voor Manchester City. Laporte is echt een hele goede verdediger en dat is de reden dat ik hem gekozen heb.”

Kevin De Bruyne (Manchester City)

“Het lijkt erop alsof ik alleen maar spelers van Manchester City kies! Maar De Bruyne, over hem hoef ik niet al teveel te zeggen. In de eerste plaats is Kevin een good guy, maar hij is ook nog eens een fantastische speler. Hij ziet dingen op een andere manier, yeah, alleen maar respect.”

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

“Hij is snel, sterk en stapt het veld op om het leven van een verdediger tot een hel te maken. Zijn afronding, met links én rechts, is buitengewoon en dat is de reden dat ik hem gekozen heb.”

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

“Deze keuze is gebaseerd op wat hij gedurende het seizoen heeft laten zien. Samen met Alexandre Lacazette vormt Aubameyang een geweldig duo. Ik had ook Agüero kunnen kiezen, want hij is een uitstekende spits en heeft dat sinds zijn komst naar Manchester City wel laten zien met zijn statistieken.”