Spelers Premier League weigeren verlaging: ‘Denkt de minister daar aan?’

De spelers in de Premier League gaan niet akkoord met een tijdelijke salarisverlaging van dertig procent, zo meldt de spelersvakbond PFA in een officiële verklaring. De bereidheid om een gedeelte van het salaris in te leveren is er wel degelijk, maar er zijn grote zorgen over de gevolgen van de ingrijpende maatregel voor de gezondheidszorg in Groot-Britannië. De spelers gaan wél akkoord met enkele andere maatregelen om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. De Premier League vreest in totaal 850 miljoen euro mis te lopen tijdens de huidige crisis, daar de competitie voorlopig niet zal worden hervat.

"Het voorstel van de Premier League om over een periode van twaalf maanden 30 procent salaris in te leveren, komt neer op 567 miljoen euro aan inkomstenverlies", zo valt te lezen in het statement. "Dat heeft een verlies van 227 miljoen euro aan belastinggeld als gevolg. Wat zouden die misgelopen belastinginkomsten betekenen voor de National Health Service (NHS, red.)? Is daar wel over nagedacht door Minister van Volksgezondheid Matt Hancock?"

De andere voorstellen kunnen wel de goedkeuring wegdragen van de spelers in de Premier League. Zo wordt er een noodfonds van 142 miljoen euro opgericht, waarmee clubs uit de lagere profdivisies worden geholpen die de financiële gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Daarnaast wordt 22 miljoen euro gereserveerd voor goede doelen in Engeland. "Die 22 miljoen euro is meer dan welkom, maar het bedrag zou wat ons betreft nog hoger mogen uitvallen", aldus de PFA. Volgens de spelersvakbond zijn de spelers in de Premier League zich bewust van hun verantwoordelijkheid in deze moeilijke tijden.

Verschillende Premier League-clubs hebben al maatregelen genomen om de coronacrisis door te kunnen komen op financieel gebied. Liverpool heeft tweehonderd medewerkers met verlof gestuurd, al krijgt wel iedereen zijn salaris volledig doorbetaald. De overheid zal tachtig procent van het inkomen vergoeden en de club vult de resterende twintig procent aan. De noodmaatregel viel zeer slecht bij onder meer oud-spelers Dietmar Hamann en Jamie Carragher. "Al het respect en goodwill is verloren gegaan. Dit is zwak, Liverpool", treurt de oud-verdediger.