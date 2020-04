Mundo Deportivo: Barcelona richt vizier op drie spelers uit Eredivisie

Barcelona ziet toekomst in Donyell Malen, Myron Boadu en Calvin Stengs, zo verzekert Mundo Deportivo. De Spaanse sportkrant schrijft zondag dat de lijstaanvoerder zich inmiddels een specialist mag noemen wat betreft scoutingswerkzaamheden in de Eredivisie. Zowel vorig seizoen als deze voetbaljaargang heeft Barcelona naar verluidt tal van spelers in de Nederlandse competitie bekeken en bijbehorende rapporten opgesteld.

Hoewel de focus van Barcelona heden ten dage de zomerse komst van Lautaro Martinez van Internazionale is, zijn de Catalanen volgens Mundo Deportivo achter de schermen ook bezig met una operación ’oranje’ de futuro, oftewel: het volgen van mogelijke versterkingen uit Nederland voor de toekomst. Malen, Boadu en Stengs hebben naar verluidt de nodige indruk gemaakt op de scouts van Barcelona.

Barcelona zat niet alleen op de tribune tijdens wedstrijden in de Eredivisie, maar bezocht ook Europese duels én wedstrijden van het Nederlands elftal. Mundo Deportivo wijst erop dat voetballers als Malen, Boadu en Stengs ‘goedkoper’ zijn dan voetballers uit andere, en grotere, competities. De sportkrant schrijft overigens dat ook Naci Ünüvar en Ryan Gravenberch nauwlettend in de gaten worden gehouden, maar gaat daar verder niet uitgebreid op in.

De interesse van Barcelona in Malen is zeker niet nieuw. De in januari 21 jaar geworden aanvaller van PSV werd ruim een half jaar geleden, toen hij aan de lopende band scoorde én zijn debuut voor het Nederlands elftal maakte, nadrukkelijk door Spaanse media met de Catalanen in verband gebracht. Een zware knieblessure medio december en de daaropvolgende operatie in Pittsburgh maakten een abrupt einde aan zijn seizoen.

De verrichtingen van Boadu en Stengs werden de voorbije maanden daarentegen continu in de gaten gehouden. Vooral de kwaliteiten van de negentienjarige Boadu bevallen in het Camp Nou. “Barcelona ziet bij Boadu de meeste potentie, goede aanvallende kwaliteiten en de capaciteit om op elke aanvallende positie uit de voeten te kunnen.” Mundo Deportivo gaat uit van een vraagprijs van 25 miljoen euro voor zijn nog tot medio 2023 doorlopende contract, maar sluit niet uit dat de transfersom vanwege zijn status van toptalent ook flink hoger kan uitvallen.

Opvallend is dat Mundo Deportivo aangeeft dat Stengs ‘op weg was om een crack te worden’, een topvoetballer. “Maar zijn ontwikkeling stagneert”, zo valt er te lezen. De transferwaarde van de 21-jarige aanvaller, die eveneens tot de zomer van 2023 vastligt, wordt op ongeveer twintig miljoen euro geschat. Saillant: Malen, Boadu en Stengs worden allen behartigd door Mino Raiola. Het is algemeen bekend dat de werkrelatie tussen de Nederlandse Italiaan en Barcelona niet optimaal is.