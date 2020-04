‘Eredivisie heeft niks te vrezen van bangmakerij door UEFA’

De UEFA kan Eredivisie-clubs op basis van zijn eigen reglementen de toegang tot Europese clubtoernooien helemaal niet ontzeggen, zo claimt strafadvocaat Christian Visser. De voorzitter van de UEFA, Aleksander Ceferin, dreigde vrijdag tot tweemaal toe om clubs uit competities die niet meer worden afgemaakt niet toe te laten tot de Champions League en Europa League, maar Visser denkt niet dat dat zal gebeuren.

"Het komt in zo'n nieuwsbericht harder over dan het is", zegt Visser, als advocaat gespecialiseerd in voetbalgerelateerde kwesties, tegenover Ajax Showtime. "Hij zegt dat die landen het riskeren. In sommige media wordt het gepresenteerd als dreiging, maar Ceferin zegt het wel iets voorzichtiger." Toch is het in juridische zin opvallend dat Ceferin met dit statement is gekomen, zo vindt Visser.

"Als je kijkt naar de UEFA-reglementen staat er helemaal nergens dat je een volledige competitie moet spelen. Er is wel bepaald hoe je clubs moet afscheiden. Het staat echt vast dat, als je vier Champions League-plaatsen hebt, de nummers 1, 2, 3 en 4 de Champions League in moeten. Maar er staat nergens hoe je de competitie moet inrichten. Er staat niets over een volwaardige competitie. Ik denk niet dat de UEFA een sterke kans maakt."

In Nederland klinken steeds meer geluiden om de Eredivisie definitief stop te zetten. Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax riep daar deze week toe op in De Telegraaf en kreeg steun van AZ, PSV, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk. "Op het moment dat de KNVB besluit: dit is voor ons de eindstand voor ons om te bepalen wie Europa ingaat, dan kan de UEFA daar volgens mij niets tegen doen. In ieder geval niet zonder in strijd te handelen met haar eigen reglementen", zegt Visser.

"Of het bangmakerij is van de UEFA? Ja, eerlijk gezegd denk ik dat", aldus de advocaat. "Ik kan me niet voorstellen dat als het niet anders kan - dus als de autoriteiten bepalen dat er niet meer gespeeld kan worden - ze die plaatsen niet gaan vergeven. Daarom gebruiken ze ook het woord riskeren. Ze zeggen niet dat ze nu al bepalen dat je niet meedoet. Ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen."