Bayern München wil Liverpool aftroeven

Arsenal deed Sami Khedira in 2018 een concreet contractvoorstel met een salaris van zes miljoen euro. De Duitse middenvelder koos echter voor een langer verblijf bij Juventus onder dezelfde voorwaarden, waardoor hij nog tot medio 2021 was. (Goal)

Internazionale wil vijftig miljoen euro vrijmaken voor de komst van Federico Chiesa van Fiorentina. Daarvoor is de Italiaanse topclub bereid om Radja Nainggolan, Henrique Dalbert en Victor Moses te verkopen. (Sportmediaset)

De aanvaller is eveneens nadrukkelijk in beeld bij Liverpool.

(The Sunday Times)

Tottenham Hotspur heeft zijn interesse voor Willian 'on hold' gezet. Manager José Mourinho wil de bijna transfervrije aanvaller van Chelsea graag inlijven, maar wil eerst de ontwikkelingen rond de coronacrisis afwachten. (Football Insider)