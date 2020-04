‘Arsenal legt met vertrouwen bod van 54,5 miljoen euro neer bij Real Madrid’

Arsenal hoopt zich komende zomer te versterken met Achraf Hakimi, zo verzekeren 'bronnen' aan The Athletic. The Gunners gaan naar verluidt een bod uitbrengen van 54,5 miljoen euro op de rechtsback, die momenteel door Borussia Dortmund wordt gehuurd van Real Madrid.

Hakimi speelt voor het tweede seizoen op rij op huurbasis voor BVB, waar de Marokkaanse vleugelverdediger is uitgegroeid tot een belangrijke basiskracht. Dit seizoen gaf Hakimi in 25 wedstrijden in de Bundesliga liefst 10 assists en maakte de 21-jarige rechtsachter ook nog eens 3 doelpunten. In principe keert Hakimi komende zomer terug naar Real Madrid, al zou het volgens zijn zaakwaarnemer Alejandro Camano ook kunnen dat hij langer in Duitsland blijft.

"We moeten afwachten", zegt Camano tegenover Goal. "Na deze ellende (de coronacrisis, red.) gaan we samen zitten met Real Madrid en Borussia Dortmund." De belangenbehartiger maakt van de gelegenheid gebruik om de recente berichtgeving van Marca over het contract van Hakimi te ontkrachten. De Spaanse krant stelde dat Hakimi zijn contract bij Real heeft verlengd tot medio 2023, maar dat is niet waar. "Zijn contract is nog steeds hetzelfde als dat we in 2017 zijn overeengekomen en het loopt tot 2022", zegt Camano.

Arsenal beschouwt Hakimi als de ideale concurrent voor Héctor Bellerín, die door diverse langdurige blessures dit seizoen slechts tot acht Premier League-wedstrijden kwam. De laatste wedstrijden speelde Sokratis Papastathopoulos bij afwezigheid van Bellerin als rechtsachter, maar de Griek is van origine een centrumverdediger. Hakimi heeft zich met zijn goede prestaties bij Dortmund overigens in de kijker gespeeld van meer geïnteresseerde clubs, want de voorbije tijd werd de 28-voudig international ook in verband gebracht met Juventus, Paris Saint-Germain en Chelsea.