‘Zó bizar dat mensen zich met het geld van voetballers gaan bemoeien’

Danny Rose voelt zich onder druk gezet door de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock om salaris in te leveren. De door Newcastle United gehuurde linksback zegt er in principe geen problemen mee te hebben om tijdens de coronacrisis loon in te leveren, maar vindt dat dat niet van buitenaf opgelegd kan worden.

"Het voelt alsof we in deze discussie met de rug tegen de muur staan. Het was niet nodig voor mensen die niet betrokken zijn in het voetbal om aan voetballers te vertellen wat ze met hun geld moeten doen. Ik vind dat zó bizar", zo reageert Rose tegenover BBC Radio. De 29-voudig Engels international doelt daarmee op uitlatingen van de Britse minister Hancock, die donderdag zei dat voetballers 'akkoord moeten gaan met een loonverlaging en zo hun steentje moeten bijdragen'.

De kritiek van Hancock kwam nadat een overeenkomst over een vermindering van spelerssalarissen in de Premier League lange tijd op zich liet wachten. Inmiddels is die deal er wel: Premier League-clubs mogen maximaal dertig procent van de lonen van spelers inhouden. De verwachting is dat de clubs uit de hoogste Engelse afdeling met de besparing op de salarissen 140 miljoen euro naar de lagere divisies overmaken en nog eens 23 miljoen euro in de Britse gezondheidszorg steken.

"We zijn allemaal blij dat dit gelukt is", zegt Rose op de Engelse radio. "Ik kan alleen maar voor mezelf praten. Maar ik heb er geen enkel probleem mee dat een deel van mijn salaris naar de mensen gaat die in de frontlinie staan of naar mensen die door het virus getroffen zijn. We zijn er allemaal op gebrand om te helpen en iets in werking te zetten", aldus de Tottenham Hotspur-huurling,