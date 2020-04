Forbes: Cristiano Ronaldo ondanks grote hap uit salaris op weg naar mijlpaal

Vorige week maakte Juventus bekend dat de selectie van de Italiaanse grootmacht akkoord is gegaan met een salarisverlaging van in totaal negentig miljoen euro voor vier maanden. Cristiano Ronaldo levert als grootverdiener het meeste in, maar volgens Forbes deert dat de Portugees nauwelijks. Ronaldo is ondanks de salarisverlaging op weg om een vermogen van liefst één miljard dollar te behalen.

Ronaldo levert naar verluidt dertig procent van zijn loon in om Juventus tijdens de coronacrisis tegemoet te komen, wat neerkomt op een bedrag van vier miljoen euro. "Maar gezien het jaarsalaris van zestig miljoen euro (inclusief bonussen), zou Ronaldo zelfs bij een salarisverlaging van in totaal twintig miljoen euro de bestbetaalde voetballer na zijn rivaal Lionel Messi van Barcelona en Paris Saint-Germain-ster Neymar zijn", schrijft Forbes. Overigens levert ook Messi een aanzienlijk bedrag aan salaris in, zo werd maandag bekend.

Naast zijn riante salaris als voetballer strijkt Ronaldo ook nog een aanzienlijk bedrag op als 'wandelend billboard', zoals het Amerikaanse blad het omschrijft. Naar verluidt leveren zijn nevenactiviteiten voor onder meer Nike, zijn eigen onderbroekenlijn CR7 en het aanprijzen van schoenen en parfum de Portugees jaarlijks 37 miljoen euro op.

Forbes stelt dat Ronaldo de rijkste actieve voetballer is en dat de 35-jarige aanvaller op weg is om de mijlpaal van een vermogen van één miljard Amerikaanse dollar te slechten. Daarmee zou Ronaldo de derde atleet zijn die gedurende zijn actieve loopbaan een dergelijk vermogen wist op te bouwen. Golfer Tiger Woods was in 2009 de eerste, in 2017 werd hij gevolgd door boxer Floyd Mayweather.