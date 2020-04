Carragher voorziet absolute toptransfer in Premier League: ‘Het is nu of nooit’

Jamie Carragher waarschuwt Harry Kane om haast te maken met een toptransfer binnen de Premier League. Kane, aanvoerder van Tottenham Hotspur, voedde afgelopen week de geruchten over een transfer door 'geen ja of nee' te willen zeggen op de vraag of hij zijn hele loopbaan bij the Spurs wil blijven. "Het kan nu of nooit zijn voor een big money transfer", zo schrijft Carragher in zijn column voor The Telegraph.

De voormalig Liverpool-verdediger draagt de leeftijd van Kane aan als argument voor dat statement. "Kane wordt in juli 27", brengt Carragher in herinnering. "We hebben geen idee wanneer de volgende transferperiode opengaat of wanneer het volgende seizoen begint. Als Kane niet snel vertrekt, wordt de situatie voor hem lastiger. Als spelers 28 jaar worden, maakt dat psychologisch een groot verschil voor clubs. Ze zien hem als bijna 30, erkennen dat hij geen restwaarde heeft en zijn daarom niet bereid om hoge transfersommen te betalen."

Kane, die tot medio 2024 vastligt, geldt als een van de sterspelers van Tottenham. De centrumspits rijgt de doelpunten in de Premier League al jaren aaneen: de laatste vijf seizoenen die volledig afgerond zijn werd de Engels international clubtopscorer. Al tijden gaan geruchten over een stap hogerop binnen de Premier League voor Kane, waarbij stadsgenoten Manchester United en Manchester City het vaakst genoemd worden. "Buiten de clubs uit Manchester kan hij denk ik nergens heen", schrijft Carragher.

"Manchester City is op zoek naar een vervanger voor Sergio Agüero, een van de beste spitsen maar al bijna 32, op de lange termijn. Ik denk alleen dat ze eerder veel geld uit zullen geven aan een speler die begin twintig is", stelt Carragher. De coronacrisis komt voor Kane volgens Carragher op een uitermate ongelegen moment. "Harry heeft in de slechtst mogelijke tijd het kruispunt in zijn carrière bereikt. In normale omstandigheden zou je kunnen verwachten dat hij zou vertrekken, maar dit is allesbehalve een normale tijd. Ik snap wel dat Kane zich afvraagt of hij zijn ambitie om prijzen te winnen niet beter bij een andere club kan najagen, hoewel Tottenham-fans dat niet leuk vinden om te horen."