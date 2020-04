Xavi doet duizelingwekkende donatie aan Hospital Clínic de Barcelona

Xavi Hernández heeft een fors bedrag gedoneerd aan het Hospital Clínic de Barcelona, zo maakt de oud-middenvelder en huidig trainer van het Qatarese Al-Sadd bekend in een video op social media. Het ziekenhuis in Barcelona communiceert via Twitter dat Xavi een miljoen euro beschikbaar heeft gesteld, om apparatuur en andere medische hulpmiddelen aan te schaffen in de strijd tegen het coronavirus.

Xavi en zijn partner Núria Cunillera roepen in een videoboodschap op social media op om te doneren aan de ziekenhuizen. “Núria en ik steunen de strijd tegen het coronavirus in het Hospital Clínic de Barcelona. Dankzij alle bijdragen die men ontvangt, kan het ziekenhuis alle benodigde hulpmiddelen voor professionals en patiënten aanschaffen”, geeft Xavi aan. Hij roept mensen op om de zogenaamde ‘'Reposta Coronavirus'-campagne, waarmee geld wordt ingezameld voor ziekenhuizen, te steunen.

“Onze familie heeft zich gemengd in de strijd tegen corona met het Hospital Clínic de Barcelona. Help alsjeblieft en doe een donatie. Samen kunnen we dit verslaan!”, zo schrijft Xavi bij zijn Instagram-post. Het Hospital Clínic de Barcelona maakt via Twitter bekend dat Xavi een miljoen heeft gedoneerd en bedankt de oud-middenvelder voor zijn bijdrage. Spanje behoort wereldwijd tot de meest zwaarst getroffen landen door de uitbraak van het coronavirus.

Eerder werd al bekend dat Lionel Messi een donatie had gedaan aan het Hospital Clínic de Barcelona, terwijl hij tevens een bedrag beschikbaar stelde aan een onbekend Argentijns ziekenhuis. Ook Josep Guardiola droeg flink bij aan de strijd tegen het coronavirus, met een donatie van een miljoen euro aan de Angel Soler Daniel Foundation voor de aanschaf van medische apparaten. De opbrengst van de donatie van de manager van Manchester City zal ook worden ook gebruikt voor het maken van beademingsapparaten via een 3D-printer, zo maakte men bekend.