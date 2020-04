Kicker publiceert ‘Masterplan’ om de Bundesliga tóch uit te spelen

De hoogste twee competities in Duitsland willen het seizoen in het eerste of tweede weekeinde van mei achter gesloten deuren hervatten. In de resterende weken tot 30 juni willen de clubs de competities dan afronden met zo min mogelijk doordeweekse speelronden, zo zouden de 36 clubs volgens Kicker overeengekomen zijn. “Het Masterplan voor hoe de Bundesliga en de 2. Bundesliga het seizoen willen afsluiten is klaar”, zo schrijft men.

Voorwaarde is volgens de clubs dat de gezondheidsinstanties toestemming geven voor de wedstrijden zonder publiek. Tot en met 30 april liggen de competities in ieder geval nog stil. Inhaalwedstrijden, bekerwedstrijden of Europese wedstrijden zouden dan op de dinsdagen of woensdagen kunnen worden gespeeld. In het meest ideale geval hoeft er dan maar één speelronde van de competitie op doordeweekse dagen plaats te vinden.

Een tweede scenario genoot niet de voorkeur van de clubs: het hervatten van de competitie met de wedstrijden die al gepland stonden voor begin mei, om pas hierna de geannuleerde wedstrijden in te halen. Het Duitse voetbal gaat gebukt onder de gevolgen van de coronacrisis. Zo zouden 13 van de 36 clubs nog dit seizoen failliet kunnen gaan als de competities niet worden hervat en er geen tv-gelden worden uitgekeerd.

In Duitsland moeten nog de halve finales in het bekertoernooi worden afgewerkt, met de wedstrijden tussen Bayern München - Eintracht Frankfurt en 1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen. Ook moet de competitiewedstrijd tussen Werder Bremen en Eintracht Frankfurt nog worden ingehaald.