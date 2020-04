Rivaldo tipt Barcelona: ‘De enige die een basisplaats kan claimen naast Messi’

Mundo Deportivo kwam afgelopen week met het bericht dat Barcelona ondanks de coronacrisis nog altijd van plan is om zich komende zomer te versterken met Neymar (Paris Saint-Germain) en Lautaro Martínez (Internazionale). Rivaldo, oud-middenvelder van onder meer Barcelona, AC Milan en de Braziliaanse nationale ploeg, is een groot voorstander van de terugkeer van Neymar naar Catalonië, zo schrijft hij in zijn column voor Betfair.

“De geruchten dat Barcelona in de komende transferwindow Neymar en Lautaro Martínez wil binnenhalen, worden steeds sterker. Ook al is Martínez een goede speler, denk ik dat Neymar de enige is die een basisplaats kan claimen naast Lionel Messi. Je hebt de afgelopen jaren heel veel waardevolle spelers gezien die er niet in slaagden om naast Messi te spelen, omdat ze door de torenhoge verwachtingen niet konden presteren”, zo geeft Rivaldo te kennen.

“Maar Neymar, net als Luis Suárez, is een van de weinige spelers op de wereld die geen druk voelt op het veld. Hij speelt altijd met heel veel karakter en wordt nooit angstig. Daarom is hij een veilige optie voor de club, terwijl Martínez als jonge, talentvolle aanvaller over twee of drie jaar misschien een goede aanwinst is. Op dit moment moet Barcelona prioriteit geven aan de komst van Neymar”, gaat de 74-voudig Braziliaans international verder. Barcelona lijkt diep in de buidel te moeten tasten voor Neymar, zowel voor zijn salaris als de transfersom voor PSG.

“Ik ben een groot fan van de kwaliteiten en persoonlijkheid van Neymar. Ik weet dat er af en toe kritiek op hem is, omdat sommige Barcelona-fans niet vergeten zijn hoe hij de club verlaten heeft”, zo verwijst Rivaldo naar het vertrek van Neymar naar PSG, in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro. “De waarheid is dat hij nu een andere speler is, eentje die een goede hulp voor Messi en co zou zijn om de Champions League te kunnen winnen.”