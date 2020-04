‘Italiaanse interesse maakt Feyenoord met bod van zeven miljoen kansloos’

Dennis Man werd begin maart nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord. De 21-jarige buitenspeler van FCSB, het voormalige Steaua Boekarest, zou zelfs al gesprekken hebben gevoerd met afgevaardigden van de Rotterdammers. Het Roemeense GSP meldt zaterdag echter dat Atalanta ook concreet in de markt is voor Man en een stuk meer te bieden heeft dan Feyenoord.

Bij Atalanta houdt men rekening met het vertrek van Josip Ilicic. De 32-jarige aanvallende middenvelder heeft tot dusver een buitengewoon seizoen achter de rug, met 21 doelpunten en 9 assists in 29 officiële wedstrijden. Atalanta verwacht 25 tot 30 miljoen euro over te houden aan de Sloveen, die in 2017 werd overgenomen van Fiorentina. Onder meer AS Roma en Napoli zouden Ilicic momenteel in de gaten houden.

Indien Ilicic inderdaad vertrekt, heeft Atalanta met Man al een opvolger op het verlanglijstje staan. De Italiaanse interesse voor de viervoudig Roemeens international betekent slecht nieuws voor Feyenoord. Atalanta is van plan om met tien miljoen een behoorlijk deel van de aanstaande opbrengsten van Ilicic te investeren in Man. Hiermee voldoet de kwartfinalist in de Champions League overigens niet aan de eisen van FCSB-voorzitter Gigi Becali, die voor de uitbraak van het coronavirus de vraagprijs voor Man op vijftien miljoen had bepaald. De buitenspeler, die dit seizoen in 24 officiële wedstrijden goed was voor 7 doelpunten en 4 assists, heeft in Boekarest nog een contract tot medio 2022.

Feyenoord zit voorlopig mijlenver af van de eisen van Becali, daar de Rotterdammers maximaal zeven miljoen op tafel zouden willen leggen voor Man. Het is overigens maar zeer de vraag in hoeverre dit genoemde bedrag nu nog realistisch is, daar het niet aannemelijk lijkt dat Feyenoord in de huidige situatie het clubrecord zal evenaren. Marcos Senesi (in 2019 overgenomen van San Lorenzo) en Danko Lazovic (in 2003 overgenomen van Partizan Belgrado) zijn met een transfersom van zeven miljoen momenteel de duurste aankopen in de clubgeschiedenis volgens de cijfers van Transfermarkt.

Spy News maakte in maart melding van een gesprek tussen vertegenwoordigers van Man en Feyenoord. In navolging van de Roemeense media kwam ook het doorgaans goed ingevoerde Twitter-account Feyenoord Transfermarkt met beelden van een ontmoeting tussen Feyenoord-scout Steven Aptroot en vertegenwoordigers van SPOCS Global Sports Consultants in een Italiaans restaurant in Boekarest, waarbij ook Man zou zijn aangeschoven. Man zou bij Feyenoord in beeld zijn als eventuele opvolger van Steven Berghuis en wel oren hebben gehad naar een overstap naar Rotterdam, al zou de belangstelling van Atalanta hier dus verandering in kunnen brengen.