Sparta Rotterdam haalt flink uit naar ‘clubs die nu lopen te blèren’

Louis van Gaal stoort zich aan het feit dat meerdere Eredivisie-clubs hebben laten weten dat zij willen dat het seizoen wordt geannuleerd. De trainer in ruste vermoedt dat deze clubs dit vooral uit eigen belang voorstellen en dat zij helemaal niet zo bezig zijn met de volksgezondheid. Een mening waar Henk van Stee, technisch directeur van Sparta, zich helemaal in kan vinden. De club uit Rotterdam-West hield zich tot vandaag op de vlakte in de discussie over het wel of niet uitspelen van de Eredivisie.

Van Gaal wees zaterdag in een interview met het Algemeen Dagblad erop dat alleen ‘clubs die nu in de stand op een Europese plek staan, Feyenoord uitgezonderd, en clubs in de degradatiezone’ het seizoen niet willen uitspelen. “Louis heeft helemaal gelijk. Ik kan het moeilijk verdragen, al die clubs die nu lopen te blèren dat de competitie maar onmiddellijk afgelopen moet zijn”, benadrukt Van Stee zaterdagmiddag in gesprek met hetzelfde dagblad. “Waarom in godsnaam allemaal die eigen belangetjes?”

“We zitten als clubs allemaal in dezelfde ellende, trek dan ook met elkaar op! Waar is de solidariteit, vraag ik me af?” Van Stee wil dat de competitie uitgespeeld wordt en tegelijkertijd, voor het geval dat dit niet lukt, wil hij dat de KNVB nu al een scenario presenteert. De sportbestuurder snapt dat de KNVB nog altijd niet uitsluit dat het betaald voetbal door kan gaan, mits de gezondheidssituatie dit toelaat. “Niemand weet wat komen gaat met die verschrikkelijke ziekte. Het RIVM niet, de regering niet, dus ook de KNVB niet. Ik vind het volkomen logisch dat de bond nu daarom niet zegt: ‘We kappen ermee.’ Juist omdat de UEFA nadrukkelijk verzoekt de competities uit te spelen.”

“Daar moeten de clubs maar begrip voor opbrengen. Is het nou echt te veel gevraagd om nog even te wachten met zijn allen?” Van Stee pleit ervoor dat de KNVB nu al een concreet plan samenstelt voor het geval dat de competitie niet uitgespeeld kan worden, ook omdat ‘de stand voor 85 procent duidelijk is’. “En voor de eerste divisie, waar Cambuur en De Graafschap er met kop en schouders bovenuit steken, geldt hetzelfde. Ik vind dat de KNVB nu zou moeten zeggen: ‘Als de competities stoppen, moet de huidige stand de eindstand zijn’. En daar de gebruikelijke promotie- en degradatieregeling op toepassen. Dat is het meest eerlijke.”