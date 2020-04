Crouch: ‘Stevie stond op het punt om hem gigantisch op zijn donder te geven’

Peter Crouch speelde tussen 2005 en 2008 in het shirt van Liverpool. Bij the Reds speelde de nu 39-jarige oud-spits drie jaar lang samen met Xabi Alonso. De Spanjaard, die met Liverpool onder meer de Champions League, de Europese supercup en de FA Cup veroverde, maakte diepe indruk op Crouch, zo vertelt hij in een door de Daily Mail georganiseerde Q&A met fans.

“Er komt één woord bij me op als ik aan Xabi Alonso denk: klasse. Hij deed alles, zowel op als buiten het veld, met verve. Toen hij overkwam van Real Sociedad, had hij geen enkel probleem om zijn plek te vinden in de kleedkamer. Hij kon met iedereen goed opschieten. Op de training ramde hij de bal van korte afstand in je voeten, ervan uitgaande dat jij daar wel mee kon dealen. Zijn passes over vijftig meter waren net zo precies als een laser”, zo is Crouch lovend over Alonso.

Na Liverpool speelde de middenvelder nog voor Real Madrid en Bayern München, alvorens hij in 2017 een punt achter zijn loopbaan zette. “Het was een lust voor het oog om hem afwerkoefeningen te zien doen”, gaat de oud-spits verder. “Bij Liverpool verscheen een van de middenvelders, of dat nu Xabi, Steven Gerrard of Didi Hamann was, altijd op de rand van het strafschopgebied als er een voorzet werd gegeven. Hun afronding was echt fantastisch, er was sprake van een geweldige connectie.”

“Dat wil overigens niet zeggen dat Xabi ons zo nu en dan niet compleet gek maakte. Op Melwood (het trainingscomplex van Liverpool, red.) had hij de gewoonte om geregeld vanaf de middenlijn te schieten, met variërend succes”, zo brengt Crouch in herinnering. “Hij deed het de eerste keer in de praktijk tijdens een wedstrijd tegen Luton Town, in de FA Cup. Stevie stond op het punt om hem gigantisch op zijn donder te geven, tot hij de bal vanaf zeventig meter in het net zag vliegen.”