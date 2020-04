Hoongelach in Italië na publicatie van The Sun over Matthijs de Ligt

Een publicatie van The Sun heeft de nodige supporters van Juventus aan het lachen gekregen. Op sociale media vindt een artikel van de Engelse boulevardkrant over een ‘mogelijke’ spelersruil tussen Manchester United en Juventus de nodige aftrek. The Sun stelt dat de Premier League-club bereid zou zijn om Paul Pogba te ruilen voor de Nederlander en dat een dergelijke deal a win-win transfer ‘voor iedereen’ zou zijn.

Menig supporter van Juventus zet daar echter de nodige vraagtekens bij, evenals over de aard van het artikel. Zo wordt de ex-speler van Ajax in het artikel zowel Juventus flop als Old Lady Star genoemd en zou Pogba ‘als gevolg van de dalende transfersommen door het coronavirus’ nog maar 35 miljoen euro waard zijn. Het contract van de Frans international met the Mancunians loopt volgend jaar zomer af.

The Sun wijst erop dat De Ligt zich maar niet kan aanpassen aan het Italiaanse voetbal, terwijl de Nederlander juist in de periode voor het coronavirus bezig was aan een sterke serie en in totaal 35 duels voor Juventus afwerkte. Over het feit dat Pogba, die afgelopen maand 27 jaar werd, dit seizoen, mede vanwege blessureleed, maar 970 minuten in 12 wedstrijden speelde, wordt met geen woord gerept. Veel fans van Juventus vragen zich ook af of Pogba ooit weer zijn niveau van weleer zal halen, in welk shirt dan ook.

De boulevardkrant verzekert dat Real Madrid ook interesse heeft in De Ligt, maar schrijft ook dat de cliënt meer voelt voor een overgang naar Engeland. De zin ‘Het zou ook maar een half uur met het vliegtuig vanuit zijn Amsterdam home zijn’ krijgt ook veel lachers op zijn hand. Juventus heeft desalniettemin al twee jaar interesse in Pogba, die in de zomer van 2016 voor een bedrag van 105 miljoen euro aan Manchester United werd verkocht. Een ruildeal met gesloten beurzen, met De Ligt die de omgekeerde weg zou moeten bewandelen, is echter niet realistisch. De Nederlander werd voor 75 miljoen euro aangetrokken.