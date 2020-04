Feyenoord greep mis bij 39-voudig international: ‘Ik stond ervoor open’

Feyenoord versterkte zich in januari met Róbert Bozeník. Voordat de Rotterdammers de Slowaakse spits binnenhaalden, passeerden met onder meer John Guidetti, Aleksandr Kokorin en Fedor Smolov verschillende namen de revue. Smolov bevestigt nu dat Feyenoord inderdaad voor hem in de markt was en dat hij open stond voor een overstap naar Rotterdam, maar dat Lokomotiv Moskou weigerde.

Smolov speelde eerder in 2010 op huurbasis voor Feyenoord, al keerde hij na een halfjaar weer terug naar Dinamo Moskou. Via Anzhi Machatsjkala, FK Ural en FK Krasnodar kwam hij in de zomer van 2018 bij Lokomotiv Moskou terecht. Ondanks dat Smolov in de eerste helft van dit seizoen niet altijd basisspeler was, wilde de Russische topclub in eerste instantie niet meewerken aan een vertrek op huurbasis. “Er was een optie bij Feyenoord, maar Lokomotiv weigerde”, zegt Smolov op Instagram in een interview met journalist Nobel Arustamyan, geciteerd door het Russische Sport.

“Ik stond open voor Feyenoord, er zat wat in”, geeft de 39-voudig Russisch international te kennen. Smolov sprak in januari tevens met Leonid Slutsky, die na zijn vertrek bij Vitesse aan de slag is gegaan bij Rubin Kazan. “We hebben gesproken, hij begreep mijn situatie. Maar uiteindelijk ben ik naar Celta de Vigo vertrokken, het ging heel spontaan. Het is mooi dat alles op zijn plek is gevallen. Lokomotiv had me waarschijnlijk ook niet naar Rubin Kazan laten vertrekken.”

Smolov speelde dit seizoen voorlopig zes wedstrijden voor Celta de Vigo, waarin hij goed was voor een doelpunt. De Spaanse club had in de strijd om de dertigjarige spits concurrentie van West Bromwich Albion. “Die optie was twee of drie dagen eerder gekomen. Maar West Brom speelt in de Championship en daar wilde ik niet echt naartoe. Daardoor heb ik er niet over nagedacht. Ik heb gezegd dat ik in Engeland wilde spelen. Maar toen ik van de club hoorde, zei ik tegen mijn zaakwaarnemer: ‘Nee, bedankt’.”