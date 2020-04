‘PSV is mijn club, zelf ben ik er echt geen miljonair van geworden’

Mart van den Heuvel doet na dit jaar een stapje terug als teammanager bij PSV, zo maakte de club recent bekend. De voormalige fysiotherapeut van de Eindhovense club is al meer dan 40 jaar aan PSV verbonden, waarvan de laatste 11 jaar als teammanager. Sinds 1979 was hij er al regelmatig bij en in de zomer van 1988 werd Martje definitief aan de staf van PSV toegevoegd. “Dit was mijn leven”, zegt Van den?Heuvel.

Van den Heuvel, die na dit seizoen door Bas Roorda wordt opgevolgd, zat tussen 21 augustus 1988 en 1 maart 2020 bij elke wedstrijd van PSV altijd op de bank naast de trainers. “Ik ben PSV ontzettend dankbaar dat ik hier altijd heb mogen werken en de kans heb gekregen mijn steentje bij te dragen. Hopelijk komen er nog een paar jaar bij, want ik stop niet helemaal”, vertelt Van den Heuvel zaterdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Van den Heuvel gaat zich inzetten op het gebied van 'player care'. In de praktijk betekent dit dat hij spelers van PSV en hun families ondersteunt waar dat nodig kan zijn. Daarnaast zal hij regelmatig meegaan naar wedstrijden, omdat Van den Heuvel in binnen- en buitenland erg bekend is. Verder gaat hij zijn opvolger inwerken. Buiten beeld, maar zeker niet buiten PSV. “Mensen zagen me soms op tv en dan is er altijd wel eentje die denkt dat mijn takenpakket alleen bestaat uit het aangeven van een jas aan een gewisselde speler. Dat zijn voor mij juist de ontspanningsmomenten geweest”, vervolgt Van den Heuvel.

“Tijdens wedstrijden moet je altijd op je qui-vive zijn. Soms wordt er iemand weggestuurd met rood en zo’n speler zit dan vol adrenaline. Het incident met Erik Pieters staat me nog helder voor de geest.” De verdediger sloeg na een rode kaart in een thuiswedstrijd een raam in de catacomben van het stadion in en verwondde zichzelf. “Ik ben blij dat ik hem toen goed heb kunnen helpen. Het bloed spoot overal uit. Omdat ik toch een beetje medische kennis heb, hebben we uiteindelijk erger kunnen voorkomen.”

Ook Van den Heuvel kon in het verleden een transfer maken. In 1991 kon hij met Guus Hiddink mee naar Valencia. Van den Heuvel wilde echter een vijfjarig contract, terwijl de Oost-Spaanse club niet verder wilde gaan dan drie jaar. Spijt heeft hij er nooit van gehad. “Misschien had ik dan het grote geld verdiend, maar hier was het voor mij ook prima. PSV is mijn club. Zelf ben ik er echt geen miljonair van geworden. Dat denken mensen soms wel, maar zo zit deze wereld niet in elkaar. Ik heb een boterham verdiend en op een manier waar ik achter sta. Dat was voor mij goed genoeg. PSV is goed voor mij geweest en dat heb ik terug willen betalen en blijf ik ook in de toekomst doen.”