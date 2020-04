Van Gaal wijst Ajax terecht: ‘Ik ben een jongen die daar niet tegen kan’

Louis van Gaal volgt de discussie over de eventuele hervatting van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie op de voet. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal benadrukt dat het voetbal ‘totaal niet belangrijk’ is met oog op de coronacrisis, maar hij is wel van mening dat de competitie moet worden uitgespeeld.

“Als vaststaat dat het coronavirus is verslagen, moet je eerst de huidige competitie uitspelen”, aldus Van Gaal in het Algemeen Dagblad. De ex-trainer van onder meer Ajax en Bayern München vindt dat sport er is om een winnaar aan te wijzen op het veld. “Niet om te zeggen: na 25 wedstrijden kappen we de boel achter een tafel af en is Ajax kampioen. Dat AZ op driekwart van een competitie evenveel punten heeft, dat doet er dan niet toe? Dat is onzin. Iedereen die sporter is, begrijpt wat ik bedoel.”

Ajax, AZ en PSV hebben de KNVB geadviseerd om het seizoen per direct te beëindigen. “Ik vind het ook schandalig hoe het gezondheidsvraagstuk in de discussie over 'uitspelen of stoppen' wordt ingezet. Heel Nederland houdt zich aan wat het RIVM voorschrijft. Zíj zijn de specialisten. Maar terwijl ook de regering al wekenlang de experts volgt, gaan wat voetbalclubs ineens zeggen dat het allemaal niet kan, Ajax voorop.”

Volgens Van Gaal is het geen verrassing dat bepaalde clubs het seizoen graag per direct beëindigd zien worden. “Wie willen niet uitspelen? Ga maar kijken: clubs die nu in de stand op een Europese plek staan, Feyenoord uitgezonderd, en clubs in de degradatiezone. De coronacrisis misbuiken voor eigen gewin, en het dan brengen als statement voor de volksgezondheid; ik ben een jongen die daar niet tegen kan. Als het mag van de deskundigen van het RIVM, hoop ik eigenlijk dat de middenmoot van de Eredivisie ervoor kan zorgen dat de competitie wordt afgemaakt.”

Van Gaal denkt dat het seizoen hoe dan ook afgemaakt kan worden. Volgens hem is er genoeg ruimte om de competities in juni en juli af te ronden, nu het EK is verplaatst naar volgend jaar. “En als de UEFA en FIFA bereid zijn regels aan te passen en ruimte te bieden, nou: aan de slag dan. En volgend seizoen de competitie dan wat indikken, door meer doordeweekse duels. Kan prima in de belasting van spelers, want in deze weken rusten ze nu onbedoeld alvast uit.”