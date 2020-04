Hyballa spaart Overmars: ‘Maar kunnen we niet wachten tot eind april?’

Peter Hyballa verwacht dat het voetbalseizoen voorbij is. De trainer van NAC Breda denkt dat de competities in de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie niet meer hervat worden, zo laat hij weten in een interview met BN DeStem. Hij vindt het ‘etisch gezien niet verantwoord om nu te voetballen’. “Als wetenschappers en gezondheidsexperts zeggen dat het niet kan, moet je het niet doen. De vraag is alleen: moet die beslissing nu worden genomen?”

“Ik ga Marc Overmars niet veroordelen omdat hij vindt dat de Eredivisie per direct moet worden gestopt. Iedereen heeft zijn eigen belang in de voetbal microkosmos”, zegt Hyballa in een monoloog in het regionale dagblad. De NAC-trainer denkt echter dat het beter is om een besluit uit te stellen. “Mijn eerste gedachte als trainer is dat tijdrekken geen slecht idee is. Kunnen we niet wachten tot eind april en dan een beslissing nemen? Als mens zeg ik: dagelijks sterven honderden mensen door het coronavirus. De kans is groot is dat wij elkaar op het veld besmetten en daarmee het risico nemen anderen te besmetten.”

Hyballa ziet dat landen als Duitsland en Engeland alles in het werk stellen om de competities af te maken. “Dat heeft een reden: geld. Duitse clubs hebben kans om failliet te gaan omdat ze afhankelijk zijn van het televisiegeld”, weet hij. “Die inkomsten zijn begroot en uitgegeven, terwijl ze het laatste termijn nog niet hebben ontvangen van de tv-stations. Voor NAC is dat laatste kwartaal een paar ton, in de Bundesliga draait het om miljoenen per club. Niet spelen betekent grote financiële problemen.”

Volgens Hyballa is de discussie over het al dan niet hervatten van de competitie in de coronacrisis van ondergeschikt belang. “In de krant lees ik: ‘Verpleegkundige Amphia Ziekenhuis: wat ik nu zien, vergeet ik nooit meer.’ Bij ieder journaal zeggen ze dat het nog maar het begin is en wij praten over voetbal. Dat voelt niet goed”, aldus de trainer van de Bredanaars. “Het liefst ga ik nu naar het ziekenhuis om verpleegkundigen en artsen te helpen. Als je een grote moraal apostel bent, moet je niet in de voetballerij zijn. In deze wereld, mijn wereld, draait het ordinair om geld, geld, geld. In de tijd waarin we nu leven, gaat voetbal alleen nog maar om geld en om niks anders. Bijna iedereen in het voetbal denkt eerst aan zichzelf, vervolgens aan zichzelf en daarna aan zichzelf.”

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.