‘Barcelona voorkwam transfer Neymar naar Real Madrid met belofte’

Neymar was afgelopen zomer dicht bij een terugkeer naar Barcelona, maar ook Real Madrid was serieus in de race voor de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain. De Koninklijke wilde volgens Mundo Deportivo zijn voordeel halen uit de goede band met PSG. Neymar wilde graag vertrekken uit het Parc des Princes en zou het aanbod vanuit Madrid overwogen hebben. Barcelona heeft achter de schermen hard moeten werken om een overstap van Neymar naar de aartsrivaal te voorkomen, zo schrijft de Spaanse krant zaterdag.

Om te voorkomen dat Neymar zou overstappen naar Real Madrid, deed de clubleiding van Barcelona hem afgelopen zomer een belofte: we halen je dit jaar terug, of je komt hoe dan ook volgend jaar. Na dit seizoen is het drie jaar geleden dat Neymar het Camp Nou verliet voor Parijs en sindsdien wordt hij gelinkt aan een terugkeer naar Spanje. In de zomer van vorig jaar waren er serieuze onderhandelingen gaande, maar bleef een akkoord uit omdat PSG niet mee wilde werken. De Braziliaans international was naar verluidt zelfs bereid om salaris in te leveren om weg te komen uit Parijs.

Rivaldo denkt dat het een ideaal moment is voor Neymar om terug te keren naar Barcelona. De oud-voetballer is ervan overtuigd dat zijn landgenoot er klaar voor is om samen met Lionel Messi de Catalaanse grootmacht te leiden. “Het gerucht gaat de ronde dat Barcelona Neymar en Lautaro Martínez wil contracteren”, schrijft Rivaldo in zijn column voor Betfair. “Hoewel de jonge Argentijn een goede speler is, denk ik dat alleen Neymar een zekerheidje is en hij in staat is om samen met Messi te spelen. De laatste jaren hebben we veel dure spelers gezien die er niet in slaagden om naast Messi te spelen, omdat ze niet aan de hoge verwachtingen konden voldoen.”

“Neymar is, net als Luis Suárez, een van de spelers op deze wereld die geen druk voelt op het veld”, vervolgt Rivaldo. “Hij kent geen angst en hij is een veilige optie voor de club, terwijl Martínez een jonge speler is die misschien over twee of drie jaar een goede aankoop zou zijn. Voor nu zou ik de prioriteit geven aan Neymar. Ik ben fan van zijn kwaliteiten en persoonlijkheid, maar ik weet ook dat ik vatbaar ben voor kritiek omdat de fans niet blij waren met de manier waarop Neymar de club heeft verlaten. Maar hij is een andere speler die een goede assistent van Messi kan zijn bij het winnen van de Champions League.”