‘AS Roma kan Rick Karsdorp slijten aan concurrent uit Serie A’

Rick Karsdorp is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste maanden bij Feyenoord. De rechtsback wordt dit seizoen gehuurd van AS Roma, de club waar zijn contract doorloopt tot medio 2022. Mogelijk maakt de rechtsback de komende transferperiode een overstap binnen de Serie A, want volgens Corriere dello Sport heeft Napoli serieuze interesse.

Karsdorp staat sinds 2017 onder contract bij Roma, maar heeft mede door blessureleed nooit aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. De drievoudig Oranje-international mag zich dit seizoen een vaste waarde noemen bij Feyenoord, dat hem na dit seizoen ziet terugkeren naar het Stadio Olimpico. Mogelijk heeft Karsdorp ook zijn laatste wedstrijd voor Roma gespeeld, aangezien Napoli het oog op hem heeft laten vallen.

De huidige nummer zes van de Serie A wil zich namelijk versterken op de links- en rechtsbackpositie. Karsdorp zou een van de drie namen zijn die hoog op het wensenlijstje staat in Napels. Ook Junior Firpo van Barcelona en Kostas Tsimikas worden door Napoli gevolgd. Laatstgenoemde is een 23-jarige linksback van Olympiacos en speelde vorig seizoen nog op huurbasis in de Eredivisie voor Willem II.

De verkoop van Karsdorp door AS Roma is niet ondenkbaar. Italiaanse media meldden deze week al dat de club graag van de verdediger af wil, om met de opbrengst te investeren in nieuwe spelers. Voor welk bedrag Karsdorp Rome kan verlaten is onbekend. De marktwaarde van de verdediger is volgens Transfermarkt gedaald van negen naar vier miljoen euro.