Depay: ‘Peter R de Vries verdedigde me, een shout out naar hem’

Memphis Depay kwam deze week onder vuur te liggen nadat hij foto’s op sociale media te plaatsen waarop hij te zien is samen met een lijger, een kruising tussen een mannetjesleeuw en een vrouwtjestijger. Verschillende dierenwelzijnorganisaties, waaronder World Animal Protection en PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), reageerden fel op de actie van de Oranje-international, terwijl ook de reacties op sociale media niet mals waren. Vrijdagavond heeft Depay op Instagram gereageerd op de ophef.

De aanvoerder van Olympique Lyon probeert zich de negativiteit rondom zijn persoon zo weinig mogelijk aan te trekken. “Alle celebrity's en atleten gaan in Dubai naar de privé-zoo. Van Ronaldo tot wie dan ook. Je hoort daar nooit iemand over. Maar de zoo kwam op bezoek bij mij”, aldus de aanvalsleider van het Nederlands elftal in gesprek met Jandino Asporaat. Depay vindt dat er momenteel belangrijkere zaken zijn om zich zorgen over te maken: “We zitten nu in heel andere omstandigheden met het virus. Ik laat het gewoon. Ik praat er ook over in m'n boek: hoe media bepaalde dingen schetsen waardoor de helft nooit de tijd neemt om te kijken of het waar is. De andere helft maakt zich niet druk.”

Johan Derksen lanceert aanval op Memphis Depay: ‘Dat geagiteerde toontje ...’

Lees artikel

Depay kreeg deze week een racistische reactie van een volger op Instagram, die hij op zijn beurt publiekelijk aanpakte. Die actie leverde hem nog meer kritiek op. “Als ik aankaart dat ik een racistische reactie krijg zeggen mensen dat ik de racistenkaart trek”, stelt de ex-aanvaller van Manchester United. “Peter R de Vries verdedigde me. Een shout out naar hem. Ik had iemand geexposed. Dan is het weer dat Nederlands racistisch is omdat iemand kritiek heeft. Nederland is nog steeds een land waar racisme veel voorkomt. Mensen houden van me of haten me omdat ik straight to the point ben. Ik ben geen robot. Ik ben zelf half Nederlands (half Ghanees, red.)."

De 26-jarige aanvaller baalt van de berichtgeving in Nederland: “In de koppen staat dan dat Memphis Nederland racistisch vindt. Dat is altijd bij mij gebeurd. Sindsdien heb ik gezegd: ik doe gewoon wat ik wil. Je hoeft jezelf niet te verdedigen, want je gaat het nooit winnen”, besluit Depay.