Van Gaal: ‘Alleen Frank Snoeks zag als commentator een andere wedstrijd’

De NOS zond afgelopen zondag de groepswedstrijd van Nederland tegen Spanje op het WK van 2014 (5-1 overwinning) uit en daar heeft toenmalig bondscoach Louis van Gaal met veel plezier naar gekeken. Het terugkijken van oude wedstrijden of beelden is doorgaans niet aan hem besteed. “Simpelweg omdat ik niet in het verleden leef. Maar dit vond ik leuk”, aldus Van Gaal, die zich groen en geel ergerde aan het commentaar van Frank Snoeks.

Van Gaal zegt zich de gehele wedstrijd nog goed voor de geest te kunnen halen. “Alleen Frank Snoeks zag als commentator een andere wedstrijd. Dat ergert me dan wel”, zegt Van Gaal in het Algemeen Dagblad. “Maar ik verbaas me er al niet meer over. Hij had het over zo veel kansen voor Spanje in de eerste helft. Ik vind dat Spanje juist helemaal geen kansen kreeg. Ja, Spanje had een paar mogelijkheden, maar het verschil tussen kansen en mogelijkheden heb ik mijn hele carrière lang al uitgelegd.”

“Een schot vanuit een hoek, dat is toch nooit een kans?! Wij hadden wél kansen, de eerste in de wedstrijd zelfs met Sneijder die alleen op Casillas af ging”, vervolgt Van Gaal. “En wat dacht je van Van Persie? Op een voorzet van Blind, nog vóór de 1-1. Het scheelde maar een paar millimeter of Robin had toen al gescoord. De goal van Spanje was ook geen kans, dat was een onterecht gegeven penalty.” De oud-bondscoach liet in aanloop naar het WK van 2014 de term ‘provocerende pressie’ vallen: bewust niet aanvallen op de helft van de tegenstander, waardoor je ruimte creëert bij de opponent. Vervolgens verover je de bal door als team ‘pressie’ uit te oefenen, waarna je de ruimte benut met snelle acties in de diepte.

“Men vergeet dat wij het dus geprovoceerd hebben dat Spanje aanviel”, benadrukt Van Gaal in de krant. “Wij vingen hen op en verdedigden negentig minuten met steeds veel druk op de bal. Dat was het knappe: het was bloedheet in Salvador en ontzettend vochtig. Tóch hielden we het vol omdat we topfit waren. In de rust heb ik denk ik wel gezegd: pas op, we spelen nu té snel en té vaak de lange bal. We moeten iets meer balbezit hebben. Maar dan nog kun je niet zeggen dat het mazzel was hoe het ging. Het had wel 8-1 kunnen zijn! Maar ja, de verwachtingen waren vooraf natuurlijk heel laag in Nederland. En het tv-commentaar wordt dan ook in die lijn gegeven.”