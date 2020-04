Vrijdag, 3 April 2020

Alexis Sánchez kan terugkeren naar Spanje

Cengiz Ünder wordt op de transferlijst geplaatst door AS Roma. De Turkse middenvelder kende nog een sterk debuutseizoen 2017/18, maar wist in zijn laatste twee jaar niet te imponeren in het Stadio Olimpico. (Corriere dello Sport)

Arthur heeft van de clubleiding van Barcelona te horen gekregen dat hij niet mag vertrekken. De Catalanen zijn van plan om Ivan Rakitic en Arturo Vidal te verkopen, waardoor de Braziliaanse middenvelder moet blijven. (Daily Mirror)

Alexis Sánchez kan zijn loopbaan vervolgen bij Atlético Madrid. De aanvaller wordt momenteel door Internazionale gehuurd van Manchester United, maar de Engelsen willen de grootverdiener niet langer op de loonlijst hebben staan. (Radio Cooperativa) De aanvaller wordt momenteel door Internazionale gehuurd van Manchester United, maar de Engelsen willen de grootverdiener niet langer op de loonlijst hebben staan.

Manchester United is niet langer van plan om een linksback aan te trekken. Brandon Williams is dit seizoen definitief doorgebroken bij de club en krijgt volgend seizoen een kans als basisspeler. (The Sun)

Napoli voegt zich in het rijtje geïnteresseerde clubs voor voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica. De vleugelspits van Werder Bremen mag komende zomer voor dertig miljoen euro vertrekken. (Corriere dello Sport)