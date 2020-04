Kieft: ‘Wat een kulargument van Overmars, dat heeft er niets mee te maken’

Wim Kieft veroordeelt de oproep van Marc Overmars om een punt achter het seizoen in de Eredivisie te zetten. De directeur voetbalzaken van Ajax laat het eigenbelang prevaleren boven het algemeen belang, zo denkt Kieft: voor Ajax is het nu eenmaal makkelijker om te roepen dat het seizoen geschrapt kan worden dan voor veel andere clubs, schrijft de oud-aanvaller in een column voor De Telegraaf.

Kieft merkt in zijn column op dat eigenbelang ten tijde van de coronacrisis voor 'bijna iedereen' de belangrijkste leidraad is geworden i het dagelijks leven. "In deze crisis raken mensen hun baan kwijt, komen financieel in de problemen en dan denk je: hoe kom ik hieruit? Logisch, maar juist daarom is het veel te gemakkelijk wat Ajax nu via Marc Overmars keihard roept in het interview in De Telegraaf. ’Stop met de Eredivisie’. Ja, hij overleeft dat wel met Ajax, maar die andere clubjes?"

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Ajax 25 18 2 5 45 56 2 AZ 25 18 2 5 37 56 3 Feyenoord 25 14 8 3 15 50 4 PSV 26 14 7 5 26 49 5 Willem II 26 13 5 8 3 44 6 FC Utrecht 25 12 5 8 16 41 7 Vitesse 26 12 5 9 10 41 8 Heracles Almelo 26 10 6 10 6 36 9 FC Groningen 26 10 5 11 1 35 10 sc Heerenveen 26 8 9 9 0 33 11 Sparta Rotterdam 26 9 6 11 -4 33 12 FC Emmen 26 9 5 12 -13 32 13 VVV-Venlo 26 8 4 14 -27 28 14 FC Twente 26 7 6 13 -12 27 15 PEC Zwolle 26 7 5 14 -18 26 16 Fortuna Sittard 26 6 8 12 -23 26 17 ADO Den Haag 26 4 7 15 -29 19 18 RKC Waalwijk 26 4 3 19 -33 15

Als de huidige stand wordt aangemerkt als eindstand, wordt Ajax op basis van het doelsaldo kampioen en kwalificeert het zich voor de play-offronde van de Champions League. De nummer twee, in dit geval AZ, zou drie voorrondes moeten overleven om de groepsfase te halen. Kieft vraagt zich af of Overmars hetzelfde had geroepen als Ajax op doelsaldo tweede had gestaan, of als het nog actief was geweest in de Champions League. "Het is zo selectief", verzucht hij.

Overmars zou het in ieder geval terecht vinden als Ajax het meest gunstige Europese ticket krijgt, liet hij deze week weten. "We staan bovenaan en hebben de afgelopen seizoenen verreweg de meeste punten voor Nederland in Europa behaald, de finale van de Europa League en de halve eindstrijd van de Champions League bereikt", beargumenteerde de directeur. Kieft vindt de verwijzing naar de coëfficiëntenpunten die Ajax heeft behaald een 'kulargument'. "Dat heeft werkelijk niets met deze situatie te maken."