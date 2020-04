Kevin Blom is shoarmabezorger: ‘Je maakt echt de gekste dingen mee’

Nu hij geen voetbalwedstrijden meer in goede banen hoeft te leiden, heeft Kevin Blom een tijdelijke carrièreswitch gemaakt. De arbiter bezorgt op vrijwillige basis parttime shoarmavlees voor de winkel van een vriend en haalt daarmee geld op voor 'een nader te bepalen coronafonds', vertelt hij in een uitzending van Radio Veronica.

Blom, die behalve arbiter ook scheidsrechtersbegeleider is bij de KNVB in het jeugd- en vrouwenvoetbal, zat 'met zijn handen in het haar' om te besluiten wat hij met zijn vrije tijd zou doen. "Een maatje van mij heeft een shoarmazaak. Die gasten hebben het heel erg druk", legt hij uit. "Toen vroeg ik of het leuk zou zijn als ik vrijwillig rond ga rijden en geld ophaal voor het coronafonds. Inmiddels hebben veel sponsors al gevraagd of ze geld bij ons kunnen storten."

Desondanks kan de scheidsrechter de verleiding weerstaan om ook zelf naar een vette hap te grijpen. "De eigenaar vraagt regelmatig of ik wat wil eten, maar ik heb gewoon m'n mueslibollen en kwark mee. Hij wist niet wat ie meemaakte", lacht Blom. "Alle mensen die daar werken eten kapsalons, et cetera . Dat zijn caloriebommen, dus daar begin ik niet aan. Ik bezorg netjes."

"Je maakt echt de gekste dingen mee", vervolgt Blom over zijn nieuwe beroep. "Je denkt dat het na 22.00 uur wel wat rustiger wordt, maar er worden echt volop nog feesten gehouden. Tien broodjes zijn niet voor twee personen. Mensen zitten volop bij elkaar. Dan denk ik: kap daar nou mee. Dat is niet slim, maar ja."