‘Feyenoord is de zieligste van allemaal en logt gewoon niet in’

De communicatie tussen de grootste clubs uit de Eredivisie blijkt allesbehalve vlekkeloos te verlopen. De algemeen directeurs van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV, de top vier van de competitie, hadden volgens Valentijn Driessen afgesproken om donderdag, na een vergadering van de KNVB met alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, in een gezamenlijk statement steun uit te spreken voor het stopzetten van het seizoen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax praatte woensdagavond echter zijn mond voorbij en noemde de competitie al 'dood'. Met name in Rotterdam werd daar gepikeerd op gereageerd.

Overmars deed zijn uitspraken in De Telegraaf en uitte flinke kritiek op de KNVB, die zich zou verschuilen achter de UEFA in plaats van zelf daadkrachtig op te treden. Volgens de directeur plaatsten zij economisch belang boven de gezondheid van burgers. "Marc is Marc, hij is impulsief en wilde opeens zijn verhaal kwijt. Hij was het helemaal zat", licht Driessen toe in Veronica Inside. Opvallend genoeg heeft Overmars echter geen afspraak geschonden: Driessen claimt dat de directeur voetbalzaken 'helemaal niets' wist van de afspraak tussen de top vier.

"Edwin van der Sar (algemeen directeur, red.) had alle afspraken gemaakt met Robert Eenhoorn (AZ), Toon Gerbrands (PSV) en Mark Koevermans (Feyenoord). Ze zouden donderdag, na de vergadering, met zijn vieren bekendmaken te willen stoppen. Maar Overmars wist dat niet", stelt Driessen. Hij merkt op dat met name Feyenoord daar boos over was. Het incident zou er volgens de chef voetbal van De Telegraaf zelfs toe hebben geleid dat de club zijn standpunt bijdraaide. Wilde Feyenoord eerst het seizoen schrappen, nu vindt men dat de KNVB nog geen beslissing hoeft te nemen.

Driessen noemt Feyenoord 'de zieligste van allemaal'. "Ze hebben er ook bij gezeten. Ajax heeft gebeld met AZ en PSV en gezegd: ‘Sorry, Marc heeft met de krant gebeld, hij heeft wat geroepen en dat komt morgen in de krant.’ Daar waren ze natuurlijk niet blij mee. Feyenoord liet niets meer van zich horen." Donderdag, vlak voordat alle clubs met elkaar zouden vergaderen, was een gesprek gepland tussen de vier topclubs. "En Feyenoord logt gewoon niet in. Koevermans laat niets van zich horen."

"Meneer is op zijn teentjes getrapt omdat hij gepasseerd is. Dat is prima, maar ze volgden het principe om niet door te gaan met de competitie en komen nu ineens met een totaal andere koers. Ineens willen ze wachten tot dinsdag om een beslissing te nemen", doelt Driessen op het statement van Feyenoord om te wachten op de uitkomst van het eerstvolgende overleg tussen alle clubs, volgende week dinsdag. "Koevermans heeft gisteren een stuk op de website van Feyenoord laten zetten en vandaag opnieuw, om maar uit te leggen waarom zij die beslissing hebben genomen."