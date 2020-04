Ajax, PSV en Feyenoord dreigen meerdere FOX-miljoenen mis te lopen

Als zendgemachtigde FOX Sports inderdaad besluit om het restant van de tv-gelden van de Eredivisie niet uit te keren, dan lopen Ajax, PSV en Feyenoord minimaal twee miljoen euro per club mis. Lange tijd ging de Nederlandse voetbalwereld ervan uit dat FOX Sports hoe dan ook doorbetaalt, maar het Eindhovens Dagblad ontkrachtte dat vrijdagochtend op basis van 'meerdere bronnen'.

De tv-gelden worden in Nederland uitgekeerd op basis van de ranglijst in de laatste tien seizoenen, waarbij de play-offs niet meetellen. De kampioen krijgt voor een seizoen achttien punten, terwijl de nummer laatst slechts één punt bijschrijft. Om de meest recente prestaties het zwaarst mee te laten tellen, worden de punten van het laatste jaar vermenigvuldigd met factor tien. Per seizoen terug in de tijd loopt de factor terug, waardoor het laatste seizoen dus slechts met één vermenigvuldigd wordt.

Als het Eredivisie-seizoen niet wordt afgemaakt - waar Ajax, PSV en AZ inmiddels voorstander van zijn - dan dreigt FOX Sports het laatste kwart van de tv-gelden niet uit te keren. Op basis van die tv-geldenranglijst staat Ajax met 959 punten nipt boven PSV met 939, terwijl Feyenoord op enige afstand volgt met 874 punten. Ajax heeft op basis van die ranglijst dit seizoen nog 2,58 miljoen euro tegoed van FOX Sports, PSV nog 2,32 miljoen euro en Feyenoord 2,05 miljoen euro.

Jeroen Stekelenburg van de NOS sprak vrijdagavond in een speciale onlineversie van Studio Voetbal overigens de verwachting uit dat FOX Sports de tv-gelden 'gewoon' uitkeert. "FOX is partner van de Eredivisie, dus er moet wel écht iets gebeuren, wil FOX dat laatste deel van de tv-gelden niet betalen", aldus de verslaggever. "Het zou wel een rol kunnen spelen of de clubs zelf te stekker uit de competitie trekken, of dat dat op basis is van aanbeveling van het RIVM en de overheid. Het zou kunnen dat het meer financiële gevolgen heeft wanneer je zelf de stekker eruit trekt dan als het simpelweg niet kan."

De tv-geldenranglijst voor het seizoen 2019/20 en het resterende bedrag dat nog uitgekeerd moet worden