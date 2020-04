‘Als Depay en Malen het niet zouden halen, was dat een kans voor mij’

Luuk de Jong houdt er rekening mee dat zijn kansen op speeltijd op het EK zijn geslonken, nu het toernooi is uitgesteld naar de zomer van 2021. De spits van Sevilla, goed voor 24 interlands en 5 doelpunten namens Oranje, kon door de mogelijke absentie van Memphis Depay en Donyell Malen enerzijds, en door zijn vorm in LaLiga anderzijds, opschuiven in de rangorde van bondscoach Ronald Koeman. Het is nu echter de vraag hoe de wereld er voor De Jong uitziet tijdens het EK.

De ex-aanvaller van onder meer PSV heeft begrip voor het stilleggen van de competities en voor het opschuiven van het EK, maar betreurt het feit dat hij zijn vorm niet kon doortrekken. "Ik heb het hele seizoen al het gevoel dat ik goed speel, maar je wilt natuurlijk belangrijk zijn met doelpunten en assists. Na de winterstop was het lekker om mijn doelpunten te maken in wedstrijden tegen Real Madrid (2-1 nederlaag, red.) en Atlético Madrid (2-2)", zegt De Jong, die dit seizoen in totaal 5 keer scoorde in 24 competitieduels. Hij zegt dat zijn vertrouwen groeide door zijn treffers na de winterstop. "Het is daarom jammer dat het seizoen stil is komen te liggen, maar het is een logisch besluit."

De 29-jarige spits behoorde tijdens het EK 2012 tot de selectie van Oranje, al kreeg hij geen speeltijd. Voor het WK 2014 werd hij niet geselecteerd; voor de twee daaropvolgende toernooien plaatste Nederland zich niet. Zodoende heeft De Jong nog geen minuut gespeeld op een eindronde met Oranje, afgezien van de Nations League. Hij had de hoop dat daar deze zomer verandering in zou komen, al juichte hij het herstel van de geblesseerde Depay en Malen wel toe. “Ik wilde met zo’n sterk mogelijke selectie naar het EK", benadrukt hij tegenover PSV TV.

"Ik hoopte dat Memphis Depay en Donyell Malen op tijd fit zouden worden om nog mee te kunnen. Maar als dat niet het geval was, zou dat zomaar een kans geweest zijn voor mij of voor een andere spits om te spelen", erkent De Jong. "Dat heeft in mijn hoofd gezeten. Ik ken mijn rol en ik heb een goede connectie met de bondscoach. Ik zou wel gezien hebben wat er zou gebeuren. Maar nu hebben we nog iets langer dan een jaar. Ik hoop dat ik tegen die tijd in bloedvorm ben."