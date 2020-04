‘Alsof Ajax gaat zeggen dat ze willen stoppen omdat ze dan kampioen zijn’

Pierre van Hooijdonk denkt dat Ajax zich voornamelijk heeft laten leiden door eigenbelang bij het uitspreken van de nadrukkelijke wens om een punt te zetten achter het seizoen in de Eredivisie. Directeur voetbalzaken Marc Overmars stelde woensdagavond dat het seizoen 'dood' is en zorgde daarmee voor irritatie bij zowel de KNVB als bij andere clubs in het betaald voetbal. Van Hooijdonk speculeert vrijdagavond dat Ajax de eigen mediastrategie strak heeft geregisseerd. Rafael van der Vaart neemt het echter op voor zijn oude club.

De KNVB verzocht de 38 clubs in het betaald voetbal om tijdens de crisis niet individueel de media op te zoeken, maar daar hield Overmars zich niet aan. Hij moest zich donderdag, tijdens een videocall met vertegenwoordigers van clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, verantwoorden voor zijn uitspraken. De KNVB heeft de wens om het seizoen nog uit te spelen, maar clubs als AZ en PSV schaarden zich uiteindelijk achter het standpunt van Ajax.

“Het moment waarop Overmars deze uitspraken deed, was wel frappant", stelt Van Hooijdonk in een speciaal ingelaste uitzending van Studio Voetbal, die vrijdagavond online wordt uitgezonden door de NOS. "Een dag voordat de KNVB met iets zou komen, werd er een bommetje gelegd. Overmars is als directeur van Ajax eigenlijk nooit iemand geweest die de media heeft opgezocht en met zulke teksten kwam. Het leek mij allemaal net iets te geregisseerd, en hij legde daarmee doelbewust een bom onder het betaald voetbal in Nederland."

Van Hooijdonk stipt aan dat Edwin van der Sar als algemeen directeur eigenlijk de aangewezen persoon zijn om namens Ajax het woord te voeren over zaken die 'niet direct gaan over groen gras'. Van der Sar kon dat echter niet doen, zo stipt Pi-Air aan, omdat de oud-doelman vicevoorzitter is van de European Club Association (ECA). Dat verbond van vele Europese clubs wil de seizoenen waar mogelijk juist afmaken. "Hij zat met twee petten op, vandaar dat Overmars het woord deed", aldus Van Hooijdonk.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Ajax 25 18 2 5 45 56 2 AZ 25 18 2 5 37 56 3 Feyenoord 25 14 8 3 15 50 4 PSV 26 14 7 5 26 49 5 Willem II 26 13 5 8 3 44 6 FC Utrecht 25 12 5 8 16 41 7 Vitesse 26 12 5 9 10 41 8 Heracles Almelo 26 10 6 10 6 36 9 FC Groningen 26 10 5 11 1 35 10 sc Heerenveen 26 8 9 9 0 33 11 Sparta Rotterdam 26 9 6 11 -4 33 12 FC Emmen 26 9 5 12 -13 32 13 VVV-Venlo 26 8 4 14 -27 28 14 FC Twente 26 7 6 13 -12 27 15 PEC Zwolle 26 7 5 14 -18 26 16 Fortuna Sittard 26 6 8 12 -23 26 17 ADO Den Haag 26 4 7 15 -29 19 18 RKC Waalwijk 26 4 3 19 -33 15

"Ik denk dat het uiteindelijk te maken heeft met belangen", reageert hij op de vraag waarom Ajax aanstuurt op het stopzetten van de competitie. "Ajax zit in de driving seat en staat op dit moment bovenaan in de Eredivisie. In elke denkbare uitkomst bevindt Ajax zich in een prettige situatie. De afspraak was aanvankelijk dat alle clubs hun woord zouden doen en Ajax schendt die afspraak met de clubs. Dat is best kwalijk." Dat PSV en AZ het standpunt van Ajax wel delen, snapt Van Hooijdonk wel. "De mening wordt gedeeld door een x-aantal clubs. Maar Ajax trad onaangekondigd naar buiten. Andere clubs die er hetzelfde over denken, durven hun mening vervolgens te ventileren."

Rafael van der Vaart denkt desondanks dat de clubs die het seizoen willen schrappen zuivere motieven hebben. "Ik denk dat je het een beetje simpel moet houden. Alsof Ajax bewust gaat zeggen dat ze willen stoppen omdat ze dan kampioen zijn. Dat is de grootste onzin die er is. Het gaat om de gezondheid. Ik denk dat de clubs het voetbal simpelweg niet zo belangrijk vinden als de gezondheid van alle mensen in Nederland", stelt de oud-international. "Er is iets gebeurd wat niemand voor mogelijk had gehouden. Iedereen zegt: 'Voetbal is nu niet zo belangrijk.' Als je dat zegt, dan moet je ook gewoon zegen: 'Het is inderdaad niet zo belangrijk, we kappen ermee.'"