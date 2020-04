Ajax-talent brengt Nouri fraai eerbetoon; Feyenoorder choqueert met haarkleur

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Abdelhak Nouri was deze week jarig. Diverse bekenden uit de voetballerij feliciteerden de jeugdexponent van Ajax met zijn 23ste verjaardag, maar veruit het mooiste eerbetoon kwam van Youri Regeer, middenvelder van Jong Ajax. Regeer had in zijn woonkamer met rollen wc-papier het rugnummer 34 van Nouri uitgezet en een liefdevolle tekening gemaakt. Daaromheen liet hij met de bal aan de voet enkele technische hoogstandjes zien.





Renato Tapia zorgde deze week voor een schokgolf op social media. De middenvelder van Feyenoord heeft zijn haar namelijk paars laten verven.





Matthijs de Ligt brengt de coronacrisis voornamelijk door liggend op één oor. Terwijl vriendin AnneKee Molenaar vrijdag druk was met de hondjes, sliep de verdediger van Juventus onverstoorbaar door.





Claudio Marchisio, clubicoon van Juventus, besloot uit verveling zijn auto een poetsbeurt te geven.





Georginio Wijnaldum riep zijn Instagram-volgers deze week op om tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk vast te houden aan het normale ritme. Dress up, keep your routine.





Robin van Persie verzorgde via Instagram een heerlijke freestyle met zijn zoontje Shaqueel.





Ook Wayne Rooney, Andrés Iniesta, Presnel Kimpembe, Sergio Canales, Siem de Jong en Theo Walcott genoten deze week van de tijd met hun kroost.





Real Betis-oudgediende Joaquín Sánchez stak de draak met Marcelo. ‘Elke hond lijkt op zijn baasje’, reageerde Joaquín onder onderstaande foto van de Real Madrid-verdediger.





Het weer wordt overigens met de dag mooier in Nederland en dat betekent dat steeds meer voetballers ervoor kiezen om in de buitenlucht hun conditie op peil te houden. Dat gold vrijdag onder meer voor Mohamed Ihattaren van PSV en Cheick Touré van Feyenoord.