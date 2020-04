Juventus biedt Douglas Costa aan in Manchester

Manchester City heeft het voorzien op maar liefst drie spelers van Internazionale. Naast de hevig aan Barcelona gelinkte Lautaro Martínez zijn ook Milan Skriniar en Alessandro Bastoni in beeld in het Etihad Stadium. (Tuttosport)

Valencia is dicht bij de komst van Diogo Leite. De centrale verdediger van FC Porto, en cliënt van superzaakwaarnemer Jorge Mendes, is voor vijftien miljoen euro op weg naar los Che . (A Bola)

Arsenal heeft twee aanbiedingen voor Henrikh Mkhitaryan van AS Roma naast zich neergelegd. The Gunners zijn niet van plan om hun vraagprijs van twintig miljoen euro te laten zakken. (Daily Express)