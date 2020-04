Bayern lost trainersvraagstuk op met contract tot 2023

Hansi Flick blijft hoofdtrainer van Bayern München. Der Rekordmeister maakt vrijdagmiddag bekend dat de oefenmeester een nieuw, tot medio 2023 doorlopend contract heeft getekend. Flick nam eerder dit seizoen als assistent op interim-basis de taken van de ontslagen Niko Kovac over. De 55-jarige coach heeft sindsdien een dusdanig goede indruk gemaakt dat hij definitief de touwtjes in handen krijgt.

Bayern werd de afgelopen maanden in verband gebracht met verschillende trainers. De namen van onder meer de werkeloze Mauricio Pochettino en Ajax-coach Erik ten Hag passeerden de revue in Duitsland, maar met Flick kiest de Duitse grootmacht ervoor om de oplossing in de eigen gelederen te zoeken. De voormalige middenvelder streek afgelopen zomer neer in de Allianz Arena als assistent van Kovac en nam begin november het stokje over. Na een succesvolle beginperiode werd eerder al bekendgemaakt dat Flick sowieso het seizoen af zou maken.

“Ik verheug me erop om samen met mijn staf en het elftal aan de komende uitdagingen te beginnen. De gesprekken met Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic zijn zeer voorspoedig verlopen en er was van beide kanten veel vertrouwen. We hebben samen de richting bepaald die we de komende jaren in willen slaan. Ik weet zeker dat we samen veel kunnen bereiken”, reageert Flick zelf op zijn contractverlenging.

Van de vijftien Bundesliga-wedstrijden die Bayern sinds het aantreden van Flick heeft gespeeld, werden er twaalf met een overwinning afgesloten. De regerend landskampioen gaat daardoor wederom aan kop van de Duitse competitie en heeft momenteel een voorsprong van vier punten op nummer twee Borussia Dortmund. Of en wanneer het seizoen afgemaakt gaat worden is vanwege de uitbraak van het coronavirus nog niet duidelijk. In de Champions League werd de heenwedstrijd van de achtste finales met 0-3 gewonnen van Chelsea. De return is echter voor onbeperkte tijd uitgesteld.