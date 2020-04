Salarisverlaging in Premier League en noodfonds van 142 miljoen euro

Tijdens het overleg van alle betrokken partijen van vrijdag zijn enkele maatregelen genomen wat betreft het restant van het seizoen in de Premier League. Er gaat sowieso een streep door het idee om de competitie begin mei te hervatten, nu de coronacrisis voorlopig niet lijkt te worden opgelost. Daarnaast is er een gezamenlijk akkoord bereikt over een voorstel van dertig procent salarisverlaging voor alle spelers in de Premier League.

In de verklaring wordt nog maar eens benadrukt dat de veiligheid en gezondheid van spelers, trainers en supporters op de eerste plaats staan. Het seizoen 2019/20 wordt pas hervat als de overheid en de verschillende gezondheidsinstanties groen licht geven. In de Premier League staan nog negen speelronden op het programma. De Engelse voetbalbond staat in nauw contact met alle betrokken organisaties om de laatste ontwikkelingen rondom de coronacrisis te bespreken

De beslissing omtrent de salarisverlaging volgt op de forse kritiek die de clubs in de Premier League recentelijk kregen. In andere landen hebben verschillende clubs, zoals Barcelona en Atlético Madrid, al aangegeven dat er tijdelijk gekort gaat worden op de spelerssalarissen. In Engeland waren dergelijke maatregelen nog nergens ingevoerd. Het leidde zelfs tot verontwaardiging in politieke kringen. Er ligt nu een akkoord op tafel om de jaarsalarissen van spelers voorlopig met dertig procent te verlagen.

De Premier League-clubs zijn tevens bereid om de lagere profdivisies en het amateurvoetbal in Engeland financieel te ondersteunen. In de verklaring wordt benadrukt dat de ideale oplossing niet voorhanden is, maar dat maatregelen toch voor verlichting kunnen zorgen. De English Football League (EFL) heeft afspraken gemaakt voor een noodfonds van omgerekend 142 miljoen euro voor de clubs uit de Championship, League One, League Two en de hoogste amateurafdeling.