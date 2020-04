Eredivisie en KKD opperen twee scenario's in statement over coronacrisis

De aanhoudende coronacrisis heeft als gevolg dat er voorlopig niet kan worden gespeeld in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Clubs als Ajax, AZ en PSV zien het liefst dat de competitie helemaal wordt stilgelegd, nu hervatting van het seizoen steeds problematischer lijkt. De Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie geven in een gezamenlijke verklaring aan dat de adviezen van de overheid en het RIVM leidend zijn. Daarnaast worden enkele scenarios’s naar voren geschoven.

"De competitie wordt, enkel en alleen dit als veilig wordt bestempeld door het RIVM, hervat en uitgespeeld", zo valt te lezen in het persbericht van vrijdag. "Hierbij is het streven dat alle competities in Europa uiterlijk 3 augustus zijn afgerond. Dit houdt in dat er in de tweede helft van juni, of zoveel eerder als mogelijk, zal worden gestart met hervatting van de competities." Door de coronacrisis liggen de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie al bijna een maand stil.

In scenario 2 wordt het definitief stilleggen van de competities in Nederland besproken. "De consequenties worden hiervan in kaart gebracht. De KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie onderzoeken tevens op welke manieren de betaald voetbalclubs in Nederland ondersteund kunnen worden in deze problematiek." Voornoemde ondersteuning gaat voornamelijk over het bestrijden van problemen die zich op sportief en financieel vlak kunnen voordoen vanwege de coronacrisis.

In de verklaring wordt tevens aangegeven dat alle betrokken partijen op 7 april om de tafel gaan om de twee scenarios’s tegen het licht te houden. "We weten niet hoe het virus zich verder gaat ontwikkelen. Wat we wel weten is dat we streven helderheid te scheppen voor zover mogelijk. Na 7 april verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven. Hierbij is ieders gezondheid het vertrekpunt, altijd en vooral nu", zo wordt het statement afgesloten.

