Geërgerde UEFA-baas geeft krachtig signaal af aan clubs in Eredivisie

In de Eredivisie pleiten onder meer Ajax, AZ en PSV vanwege de coronacrisis voor het definitief stopzetten van het seizoen in de Eredivisie. In België is het stilleggen van de Pro League slechts nog een kwestie van tijd, na dringend advies van de raad van bestuur. De geluiden vanuit Nederland en België zorgen voor ergernis bij UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, die een interview met ZDF aangrijpt om een en ander duidelijk te maken voor de clubs.

"Dit is absoluut niet de manier", geeft Ceferin als duidelijke waarschuwing mee aan de Europese voetbalwereld. "Solidariteit is namelijk geen eenrichtingsverkeer. Je kunt niet om hulp vragen en dan vervolgens zelf bepalen of het wel uitkomt. Daarom zeg ik ook: België en de andere competities die eraan denken om het seizoen te annuleren, riskeren deelname aan Europees voetbal voor volgend seizoen."

De UEFA stuurde donderdag een brief richting de nationale bonden, competities en clubs uit de top en subtop in Europa om de problematiek rondom de coronacrisis nog maar eens aan te kaarten. In het schrijven kwam duidelijk naar voren dat bonden die het definitief stilleggen van de competitie overwegen, uitsluiting van deelname aan Europees voetbal riskeren. Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, deed derhalve gelijk navraag bij de UEFA. "Ze hebben me wel vijf keer gezegd dat het geen dreigement is", liet Croonen vrijdag weten aan Sporza.

De UEFA liet dinsdag na een videovergadering met de 55 aangesloten bonden weten dat het nog steeds wenselijk is om de competities in Europa in de zomermaanden af te ronden, ondanks de aanhoudende coronacrisis. Ceferin beseft dat de resterende duels hoogstwaarschijnlijk zonder publiek zullen moeten worden afgewerkt. "Voetbal is absoluut niet hetzelfde zonder supporters. Maar het is beter om voetbal zonder supporters terug op televisie te hebben, dan helemaal geen voetbal." Ceferin weet dat veel voetballiefhebbers snakken naar de hervatting van de competities. "Het geeft ze positieve energie. Wij denken in dat kader aan juli en augustus als serieuze optie. De competities in september en oktober uitspelen heeft geen enkele zin."