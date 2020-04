StatsPerform: Ajax minst puntrijke kampioen sinds 2014, PSV boven Feyenoord

Het plan van de KNVB om de Eredivisie voor 3 augustus af te ronden heeft weerstand opgeroepen bij verschillende clubs. Ajax, AZ en PSV brachten deze week naar buiten dat zij het niet zien zitten om de competitie te hervatten. Als besloten wordt om het huidige seizoen te beëindigen, zal niemand weten hoe de titelrace was afgelopen en welke clubs zouden afdalen naar de Keuken Kampioen Divisie. Maar nu de competitie is stil ligt, heeft het StatsPerform AI-team de tijd genomen om uit te zoeken hoe het seizoen verder zou verlopen. Op basis van een op Opta gebaseerd model zijn de meest waarschijnlijke uitslagen berekend, wat heeft geleid tot onderstaande eindstand.

Door Yanick Vos

In de top van de Eredivisie leek Ajax af te stevenen op het kampioenschap, maar tegen het einde van de eerste seizoenshelft kwam de klad erin bij het team van Erik ten Hag. Mede door blessureleed van een aantal belangrijke krachten werden dure punten verspeeld en kwam AZ steeds dichterbij. Na de winterstop raakte de koploper uit vorm en zag het de Alkmaarders in puntenaantal op gelijke hoogte komen. Intussen was Feyenoord onder trainer Dick Advocaat bezig aan een uitstekende serie, waardoor de derde plaats op de ranglijst is ingenomen. PSV begon bijzonder moeizaam aan de huidige jaargang en behaalde ook na de winterstop nog wisselvallige resultaten. Echter, de achterstand op de lijstaanvoerder bedraagt echter slechts zeven punten, waardoor ook het team van Ernest Faber niet uitgesloten kan worden in de titelstrijd. De nummer vier van de competitie heeft echter wel een wedstrijd meer gespeeld dan Ajax, AZ en Feyenoord.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Ajax 25 18 2 5 45 56 2 AZ 25 18 2 5 37 56 3 Feyenoord 25 14 8 3 15 50 4 PSV 26 14 7 5 26 49 5 Willem II 26 13 5 8 3 44 6 FC Utrecht 25 12 5 8 16 41 7 Vitesse 26 12 5 9 10 41 8 Heracles Almelo 26 10 6 10 6 36 9 FC Groningen 26 10 5 11 1 35 10 sc Heerenveen 26 8 9 9 0 33 11 Sparta Rotterdam 26 9 6 11 -4 33 12 FC Emmen 26 9 5 12 -13 32 13 VVV-Venlo 26 8 4 14 -27 28 14 FC Twente 26 7 6 13 -12 27 15 PEC Zwolle 26 7 5 14 -18 26 16 Fortuna Sittard 26 6 8 12 -23 26 17 ADO Den Haag 26 4 7 15 -29 19 18 RKC Waalwijk 26 4 3 19 -33 15

StatsPerform heeft een simulatie gemaakt van het resterende seizoen. Daarbij zijn de volgende aspecten in ogenschouw genomen, zo laat Opta weten aan Voetbalzone:

• Het model schat de waarschijnlijkheid van de uitkomst van een wedstrijd in (winst, gelijk, verlies) op basis van de aanvallende en verdedigende kwaliteit van de teams.

• De aanvallende en verdedigende kwaliteiten van de teams zijn gebaseerd op de resultaten van de afgelopen vier jaar, waarbij de meer recente resultaten zwaarder tellen.

• Het model houdt rekening met de kwaliteit van de tegenstanders waar de teams tegen hebben gespeeld en wat voor resultaten daartegen zijn behaald.

• Het model kan de nog te spelen wedstrijden simuleren op basis van de doelpuntvoorspellingen van de Poisson-verdeling met de aanvallende en defensieve kwaliteiten van beide teams als input.

• Tot slot wordt de uitkomst van het seizoen 10.000 keer gesimuleerd om de waarschijnlijkheid van eindpositie van elk team in de ranglijst te simuleren.

Resterende Eredivisie-programma

Ajax, AZ en Feyenoord hebben nog negen competitiewedstrijden op het programma staan, terwijl PSV nog acht wedstrijden voor de boeg heeft. Onderstaand speelschema is in het model van Opta meegenomen:

Programma Ajax: FC Twente (thuis), Feyenoord (uit), PEC Zwolle (thuis), FC Utrecht (uit), FC Emmen (uit), Vitesse (thuis), Willem II (uit), VVV-Venlo (thuis) en Fortuna Sittard (uit).

Programma AZ: VVV-Venlo (uit), FC Groningen (uit), Vitesse (thuis), Feyenoord (thuis), Heracles Almelo (uit), PSV (thuis), Fortuna Sittard (uit), FC Utrecht (thuis) en FC Emmen (uit).

Programma Feyenoord: Sparta Rotterdam (uit), Ajax (thuis), RKC Waalwijk (uit), AZ (uit), VVV-Venlo (thuis), ADO Den Haag (uit), FC Groningen (thuis), FC Twente (uit) en Vitesse (thuis).

Programma PSV: FC Emmen (thuis), Fortuna Sittard (uit), Heracles Almelo (thuis), Sparta Rotterdam (thuis), AZ (uit), FC Utrecht (thuis), sc Heerenveen (uit) en RKC Waalwijk (thuis).

De voorspelde eindstand van StatsPerform



Wanneer de kans minder is dan 0,5 procent dat een team op een bepaalde positie eindigt is dit voor visuele redenen niet weergegeven in de tabel, dit kan er voor zorgen dat bepaalde kolommen of rijen optellen tot een getal van minder dan 100 procent.

Op basis van het door StatsPerform gemaakte model, zou Ajax er met de landstitel vandoor gaan. Met de voorspelde 77 punten zou Ajax de minst puntrijke kampioen zijn sinds 2013/14, toen het Ajax van Frank de Boer de vierde opeenvolgende titel in de wacht sleepte, zo meldt Opta. De Amsterdammers hebben volgens het model liefst 85,8 procent kans om kampioen te worden. Ondanks dat AZ momenteel in punten gelijk staat met Ajax, is de kans slechts 12,6 procent dat het team van Ten Hag op de tweede plaats eindigt.

De uitkomst van het model toont aan dat AZ 12,8 procent kans heeft om kampioen te worden en het met 62,4 procent waarschijnlijker is dat het team van Arne Slot op de tweede plaats eindigt. Opvallend is de derde plaats van PSV, dat dankzij een op papier eenvoudiger programma naar verwachting op 68 punten zou eindigen, een punt meer dan Feyenoord. De Rotterdammers zouden met 67 punten de beste nummer vier in het driepuntentijdperk zijn. De laatste keer dat de nummer vier zo dicht op de top drie eindigde was in 2007/08, toen FC Twente op een punt van NAC Breda strandde.

In de kelder van de Eredivisie lijkt het doek te vallen voor RKC Waawlijk. De hekkensluiter van de competitie staat er beroerd voor en volgens het model is de kans dat de ploeg van trainer Fred Grim de laatste plaats nog verlaat minder dan vier procent. De nummers zeventien en achttien degraderen direct naar de Keuken Kampioen Divisie en het lijkt voor 96,1 procent zeker dat de Brabanders het niet zouden redden.

ADO Den Haag eindigt volgens het model op de zeventiende plaats, wat zou bekenen dat Alan Pardew zijn ploeg niet voor degradatie zou kunnen behoeden. Het verschil met Fortuna Sittard bedraagt slechts twee punten, wat betekent dat de verschillen klein zijn. De Limburgers zouden zich met deze eindstand via de play-offs veilig moeten spelen, terwijl VVV-Venlo zich veilig speelt.