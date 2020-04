Verbijstering om ‘China-voorstel’ in Premier League: ‘Dan worden we geslacht’

Een directeur van een niet nader genoemde Premier League-club heeft tijdens een crisisoverleg het idee geopperd om de resterende 92 wedstrijden van dit seizoen in China te laten plaatsvinden. De suggestie werd echter al snel van tafel geveegd door de overige negentien clubs, zo weet The Athletic vrijdag te melden. In China, waar het coronavirus in december uitbrak, lijkt de coronacrisis inmiddels redelijk onder controle. Toch is een tijdelijke verplaatsing van de Premier League ondenkbaar, zo klinkt het.

"Het is totaal niet realistisch om te denken dat het seizoen in China kan worden afgemaakt", zo laat een bestuurder van een van de clubs in de Premier League weten aan The Athletic. "Het is een waanzinnig idee dat waarschijnlijk snel in de prullenbak wordt gegooid. Als we de Premier League in deze situatie naar een ander deel van de wereld gaan brengen, dan worden we echt geslacht. We krijgen als clubs al het verwijt dat we in een bubbel leven. Dat is niet zo, maar zo voelt het af en toe wel. Door dit soort dingen snap ik wel waarom mensen zo naar ons kijken."

De druk om de huidige jaargang in de Premier League gewoon af te ronden blijft echter onverminderd groot. De Daily Mail meldt dat de Engelse clubs in totaal 870 miljoen euro aan televisiegeld mislopen, mocht het seizoen 2019/20 definitief worden geschrapt. De UEFA liet dinsdag na het overleg met de 55 aangesloten bonden weten dat het wenselijk is om de verschillende competities in Europa in de zomermaanden te laten hervatten. Exacte data zijn niet gecommuniceerd, daar de coronacrisis in de meeste landen nog niet lang onder controle is.

De onzekerheid over de invulling van het speelschema zorgt voor ergernis bij de beleidsbepalers in de Premier League, zo weet The Independent te melden. De competitie ligt in ieder geval tot 30 april stil, maar de kans is zeker reëel dat de stillegging na die datum een vervolg krijgt. Clubs snakken echter naar zekerheid wat betreft transfers en de voorbereiding op volgend seizoen, zo klinkt het. Derhalve vindt er deze week dagelijks overleg plaats tussen de twintig clubs in de Premier League. Veel clubs vinden dat de ontwikkelingen moeten worden afgewacht, nu de coronacrisis in Groot-Brittannië binnenkort een piek lijkt te bereiken. Zestien van de twintig clubs azen op een hervatting in juni. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan grijpt men op het hoogste niveau in Engeland gezamenlijk naast 1,4 miljard euro, zo voorspelt The Independent.