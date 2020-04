‘Ik ben er juist trots op, het is mooi dat mensen mij met Nouri vergelijken’

Naci Ünüvar beleefde in januari een onvergetelijk debuut in de hoofdmacht van Ajax. De pas zestienjarige aanvaller tekende destijds als invaller voor het laatste doelpunt in de bekerwedstrijd tegen Spakenburg (7-0). Abdelhak Nouri tekende bij zijn debuut voor Ajax, in 2016, ook gelijk voor een treffer. De nog zeer jonge Ünüvar wordt door zijn manier van spelen vaak vergeleken met Nouri, een vergelijking die de jonge Ajacied geen extra druk bezorgt.

"Ik ben er juist trots op", stelt Ünüvar in een interview met Voetbal International. "Nouri was een geweldige voetballer, tegen wie ik als jonge speler in de opleiding opkeek. Ik vind het juist mooi dat mensen me met hem vergelijken." Ünüvar, vorig jaar uitgeroepen tot het grootste talent van Ajax, is met zestien jaar en 223 dagen de jongste debutant ooit die gelijk wist te scoren in het shirt van de Amsterdamse club.

Ünüvar reikte vorig jaar met Oranje Onder-17 tot de halve finale van het jeugd-WK in Brazilië. In de halve eindstrijd werd na strafschoppen verloren van de leeftijdsgenoten van Mexico. De jonge aanvaller kwam voor de coronacrisis geregeld in actie voor Jong Ajax in Keuken Kampioen Divisie. Ünüvar staat op een doelpunt en vijf assists in tien wedstrijden voor het elftal van trainer Mitchell van der Gaag.

Overigens werd deze week bekend dat het boek over Nouri, genaamd ‘Een onvervulde droom’, op de eerste plaats in de bestsellerslijst is terechtgekomen. Auteur Khalid Kasem verklaart vrijdag op Instagram dat een deel van de opbrengsten bestemd is voor de Nouri Foundation. "Wij zijn enorm dankbaar dat het boek over Abdelhak Nouri het best verkochte boek is. Een deel van de opbrengsten van dit boek gaat naar de Nouri Foundation, een stichting die zich wil inzetten voor kinderen met een beperking."

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.