‘Binnen Ajax wordt het statement van Overmars een Gerbrandsje genoemd’

Marc Overmars sprak zich deze week in De Telegraaf fel uit tegen de hervatting van de Eredivisie. Hij noemde de competitie ‘dood’ en gaf aan desnoods met Ajax uit de Eredivisie te stappen. Zijn uitspraken leidde tot irritatie bij andere clubs en algemeen directeur Edwin van der Sar nuanceerde de uitspraken van zijn collega tijdens een videogesprek met de KNVB en andere clubs. Freek Jansen, Ajax-watcher namens het Algemeen Dagblad, schrijft dat er meer zit achter de woorden van Overmars en heeft het een reden dat de directeur voetbalzaken de media opzocht, en niet Van der Sar. “Het statement kwam vanuit de mond van Overmars, maar is door de volledige directie van Ajax, met Van der Sar, bepaald en goedgekeurd”, zo klinkt het.

Van der Sar is voorzitter van de European Club Association en zou daardoor zijn mening niet kunnen ventileren. De ECA staat namelijk onder de brief van de UEFA, die alle Eredivisie-clubs hbben ontvangen waarin wordt gedreigd met sancties wanneer het seizoen niet wordt afgemaakt. Volgens Jansen kan Van der Sar in de problemen komen bij de ECA, als hij de woorden van Overmars in de mond had genomen. “Andere Nederlandse clubs spreken ook van een bewust spelletje politiek, aangezien ze Overmars zelf nog nooit op een vergadering met de clubs zijn tegengekomen, maar opeens moesten lezen uit zijn mond wat er wel en niet moest worden gedaan”, aldus de clubwatcher.

Jansen schrijft dat ook Van der Sar wil stoppen met het huidige voetbalseizoen, omdat hij anders het statement van Overmars niet in gang had gezet. Wat de Amsterdammers met het statement willen bereiken? “Binnen Ajax wordt het statement uit de mond van Overmars een Gerbrandsje genoemd. In Amsterdam staat een Gerbrandsje synoniem voor iets in publiciteit brengen, vlak voordat een belangrijke vergadering of oordeel plaatsvindt. Kortgezegd: het is het bespelen van de publieke opinie en zelf goede sier maken”, aldus de verslaggever van het Algemeen Dagblad. De excuses die Van der Sar donderdag maakte tijdens het gesprek met de andere Eredivisie-clubs, zou dan ook ‘puur voor de bühne’ geweest zijn.

In navolging van Ajax hebben ook AZ en PSV de KNVB geadviseerd om het huidige Eredivisie-seizoen per direct te beëindigen. De huidige nummer twee en vier van de competitie vinden het onverantwoord om het seizoen af te maken met oog op het coronavirus. Dinsdag volgt een nieuwe vergadering tussen de bond en de clubs, waarin de overgebleven scenario’s doorgenomen worden.