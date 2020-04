Waar of niet waar? – Lionel Messi zou floppen in ‘fysieke’ Premier League

De voetballerij ligt voorlopig stil door de uitbraak van het coronavirus, maar uit het oog is niet uit het hart. Als echte liefhebbers grijpen we massaal naar oud beeldmateriaal, piekeren we ons suf of en hoe de competities hervat kunnen worden en natuurlijk zijn er ook nog de eeuwige discussies om op terug te vallen. Voetbalzone neemt deze week zeven veelgehoorde beweringen onder de loep en aflevering 1 gaat over niemand minder dan Lionel Messi. Hij speelt zijn hele profcarrière al bij Barcelona en critici vragen zich af of hij ook in een andere competitie zou kunnen excelleren, zoals zijn grote rivaal Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld wel heeft bewezen bij Sporting Portugal, Manchester United, Real Madrid en nu Juventus. Vooral het idee dat Messi niet zou kunnen uitblinken in de fysiek zware Premier League is een eigen leven gaan leiden…

Voor de oorsprong van deze uitspraak moeten we terug naar 2010, toen Andy Gray als analist bij Sky Sports betoogde dat de Premier League in de breedte sterker was dan LaLiga. “Ik weet niet of Barcelona ooit gespeeld heeft in een stadion als het Britannia Stadium, tegen een opponent die voetbalt met lange ballen, vrije trappen en vrije inworpen. Ook Lionel Messi zou het lastig hebben tijdens een koude winteravond bij Stoke City”, aldus Gray. Een jaar later werd de oud-international van Schotland ontslagen vanwege seksistische uitspraken aan het adres van een vrouwelijke assistent scheidsrechter. Sindsdien is hij uit het medialandschap verdwenen, maar de uitspraak over de koude winteravond in Stoke is vereeuwigd in memes, discussies en in de achterhoofden van voetballiefhebbers.

Vorige maand dook het verhaal weer op toen voormalig Barcelona- en Arsenal-middenvelder Emmanuel Petit de vraag kreeg of hij Lionel Messi graag bij Manchester City zou zien. Aan Paddy Power meldde de Fransman dat zo’n overstap hem geen goed idee leek. “Hij wordt niet graag op de huid gezeten en aangevallen. In Spanje is hij beschermd op het veld.” Door wie of wat de zesvoudig winnaar van de Ballon d’Or dan de hand boven het hoofd gehouden wordt vertelde hij echter niet. De cijfers staan ook niet aan de kant van Petit en Gray. Messi is al vijftien jaar van wereldklasse in de Spaanse competitie en laat het ook zien tegen alle Engelse teams die hij tegenover zich heeft gehad in de Champions League. In het miljardenbal heeft hij in totaal 34 wedstrijden gespeeld tegen Engelse ploegen en daarin verzorgde hij 26 goals en 6 assists.

Arsenal is daarbij de favoriete tegenstander. Messi moest in de van the Gunners gewonnen CL-finale van 2006 verstek laten gaan met een blessure, maar was daarna een constante plaag voor de Londenaren. In slechts zes onderlinge duels scoorde hij negen keer. “Messi is met behoorlijke afstand de beste speler ter wereld”, verzuchtte toenmalig Arsenal-trainer Arsène Wenger in april 2010. De Argentijnse aanvaller had zojuist vier keer gescoord tegen zijn ploeg en dat leverde een mooie vergelijking op. “Hij is als een speler van een PlayStation-spelletje. Hij is in staat om elke misser van onze kant uit te buiten”, aldus Wenger, die bepaald niet de enige coach van een Premier League-club is die beduusd achterbleef na een confrontatie met Barcelona’s topscorer aller tijden.

In de gewonnen CL-finale van 2009 scoorde Messi nota bene met het hoofd tegen Manchester United en twee jaar later versloeg hij the Mancunians opnieuw in de eindstrijd door de cruciale tweede goal langs Edwin van der Sar te schieten bij de uiteindelijke 3-1 zege. Stadgenoot Manchester City heeft met trainer Josep Guardiola een belangrijk wapen in huis gehaald om de Argentijn af te stoppen, want hij was jarenlang zijn trainer in Camp Nou. Sindsdien troffen beide ploegen elkaar één keer: in 2016. Messi scoorde niet en City won het groepsduel in het eigen Etihad Stadium. Het is wel meteen de enige zege tegen een Barcelona met Messi, die in zes duels met the Citizens op zes doelpunten staat. In totaal speelde hij ook twee keer tegen Tottenham Hotspur en dat leverde vorig jaar twee goals op. Chelsea-doelmannen moesten zes keer vissen in tien duels en ook tegen Liverpool heeft Messi een uitstekende balans met vier goals in vier duels.

De Argentijn heeft daarmee veel fraaie momenten gekend tegen Engelse clubs, maar zij zorgden ook voor twee van Messi’s pijnlijkste nederlagen in zijn carrière. Tegen Chelsea scoorde de aanvaller in maart 2018 zijn honderdste goal in de Champions League, maar een groot deel daarvan had hij vermoedelijk graag in willen ruilen als hij daarmee de gemiste strafschop in de halve finale van 2012 had recht kunnen zetten. Als die bal raak was gegaan, had Barcelona de finale gehaald ten koste van Chelsea, maar het mocht niet zo zijn tegen tien man van the Blues. Barcelona kwam uiteindelijk één goal tekort en toenmalig ploeggenoot Alexis Sánchez bekende later dat Messi in huilen was uitgebarsten om die misser, zoals hij vorig jaar opnieuw een uitgebluste indruk maakte toen Liverpool in de halve eindstrijd een show weggaf op Anfield. Barça had het eerste duel gewonnen met 3-0 dankzij twee goals van Messi, maar kreeg op Engelse bodem alsnog de deksel op de neus door vier goals van the Reds.

Die twee wedstrijden onderstrepen bewijzen dat ook een zesvoudig winnaar van de Ballon d’Or niet onverslaanbaar is, maar meer ook niet. Sinds seizoen 2011/12 heeft Lionel Messi net zo vaak tegen de Engelse top zes gescoord als Harry Kane (26 keer) – en dat terwijl de Argentijn nooit in de Premier League heeft gespeeld. Het is daarom onmogelijk te geloven dat Messi niet zou uitblinken in de Engelse topcompetitie. Tegen Atlético Madrid, vermaard om haar vechtvoetbal, wist hij bijvoorbeeld ook 31 keer te scoren. En ja, ook in Spanje is het wel eens koud en winderig… Messi reageerde op verzoek van Sky Sports zelf eenmaal op deze stelling. “Mensen die zeggen dat ik niet zou slagen in Engeland moeten zich realiseren dat ik als 11-jarige in Rosario (Argentinië) speelde onder dramatische omstandigheden. Daar lag glas op de grond en er zaten gaten in het veld…!” Het klopt dat Messi in zijn carrière veel te danken heeft aan zijn geweldige ploeggenoten bij Barcelona, maar het idee dat hij niet zou kunnen presteren op een koude, regenachtige avond in Stoke mag per direct de prullenbak in.

Goals this decade: Leo Messi: 445. Stoke City: 444. ... But could he do it on a cold wet night in Stoke? pic.twitter.com/C3yQOz6wmN — GiveMeSport (@GiveMeSport) March 15, 2018