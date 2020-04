Vormer ‘viert’ titel met champagneflessen in Club Brugge-groepsapp

De raad van bestuur van de Jupiler Pro League heeft de Belgische voetbalbond geadviseerd om de competitie definitief stil te leggen en de huidige ranglijst als eindstand te nemen. Mocht het voorstel worden aangenomen, dan mag Club Brugge zich kampioen noemen. Ruud Vormer houdt gemengde gevoelens over aan de aanstaande landstitel. “Het is nu geen periode om te gaan juichen”, aldus de Oranje-international.

Club Brugge heeft een voorsprong van vijftien punten op de concurrentie. Vormer noemt de titel daarom ‘dik verdiend’. “We moesten nog één wedstrijd in de competitie, waarna de play-offs zouden beginnen. Daar zouden we dan met acht punten voorsprong aan beginnen, dus dat was zeker niet meer fout gaan”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. “Maar het is een wijs en goed besluit van de raad van bestuur van de Pro League. Het moet nog volgende week formeel worden goedgekeurd, maar volgens mij gaat dat ook zeker gebeuren.”

Het wordt voor Vormer zijn derde landstitel in zijn zesde seizoen bij Club Brugge. “Maar dit geeft natuurlijk een heel raar gevoel”, aldus de middenvelder, die in het verleden de shirts van onder meer Roda JC en Feyenoord droeg. “In de groepsapp hebben we met de ploeggenoten ook contact gehad, met afbeeldingen van champagneflessen die we naar elkaar stuurden. Maar echte vreugde is er natuurlijk niet. Het is nu geen periode om te gaan juichen.”

In de Eredivisie hebben de topclubs zich uitgesproken tegen de hervatting van de competiite. “Ik krijg dat wel mee”, laat Vormer weten. “In deze heftige periode kan je onmogelijk gaan voetballen. Maar ik snap dat de discussie wat groter is als je, zoals in Nederland, met twee clubs bovenaan staat die hetzelfde aantal punten hebben. Dat ligt hier compleet anders, vandaar denk ik het verschil.”