UEFA klopt aan in Amsterdam met verzoek voor EURO 2021

De UEFA heeft de twaalf speelsteden van het EK gevraagd of zij volgend jaar ook mee willen en kunnen doen. Na de uitbraak van het coronavirus besloot de Europese voetbalbond om de eindronde een jaar uit te stellen. De UEFA onderzoekt nu of alle speelsteden en stadions beschikbaar zijn tussen 11 juni en 11 juli 2021. De Johan Cruijff ArenA is een van de twaalf locaties.

Amsterdam is een van de speelsteden waar het EK zou worden afgewerkt. Oranje zou drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA afwerken, terwijl een duel in de achtste finale in de hoofdstad gespeeld zou worden. Een woordvoerder van de KNVB laat tegenover De Telegraaf weten dat er nog geen beslissing is genomen, maar dat ‘de grondhouding van alle betrokken partijen positief is’ om volgend jaar het EK alsnog te huisvesten. Behalve de KNVB zitten ook de gemeente Amsterdam en Schiphol in de organisatie van de EK-duels in Nederland. "Het EK vindt tussen 11 juni en 11 juli 2021 plaats en het is de bedoeling dat we hetzelfde wedstrijdschema en dezelfde locaties hebben", zo meldt de UEFA.

Stadiondirecteur Henk Markerink noemde het besluit van de UEFA om het EK te verplaatsen vanwege de uitbraak van het coronavirus vorige maand nog ‘volstrekt logisch’. “Jammer voor ons, maar we gaan puzzelen. We hadden al wat concerten met potlood in de agenda staan”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. “De beslissing om het EK een jaar uit te stellen naar de zomer van 2021 is een drastische, maar vooral ook heel begrijpelijk. Het toernooi wordt door heel Europa gespeeld. Met dus heel veel verplaatsingen en reizigers. Als voetbalbond kun je daar nooit de verantwoordelijk voor dragen in deze coronacrisis.”

Markerink zag ook een positieve kant aan het verplaatsen van het EK: “2021 is het jaar dat we als ArenA onze 25ste verjaardag vieren. Op 14 augustus 1996 was de officiële opening. We willen van 2021 sowieso een prachtig jaar maken om dat te vieren. Vier wedstrijden tijdens een EK staat mooi op dat affiche. Als een soort pre-party voor onze echte verjaardag.” Andere speelsteden van het EK zijn Rome, Bakoe, München, Sint-Petersburg, Kopenhagen, Londen, Glasgow, Boekarest, Bilbao, Dublin en Boedapest.