FOX wekt woede: ‘Schandalig, daarom hebben wij advocaten ingeschakeld’

De horeca in Breda is niet blij met FOX Sports. De kroegbazen in Nederland zijn getroffen door de coronacrisis en ook in Breda is het financieel behappen. "We voelden de bui al hangen. De jaarbetaling van FOX, die standaard in februari wordt geïncasseerd, blijft staan", zegt Johan de Vos, uitbater van het Boerke Verschuren en spreekbuis van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland in met BN DeStem.

"De maandelijkse facturen worden vooruitgeschoven in plaats van kwijtgescholden, terwijl over een lange periode geen voetbal wordt uitgezonden. Compensatie is het absolute minimum", vervolgt De Vos. "Iedereen heeft last van de coronacrisis, dat snap ik. Wij willen samen tot een oplossing komen en dan moet iedereen water bij de wijn doen, ook FOX. Heel simpel: niet leveren, is niet betalen."

Een horeca-onderneming met minder dan 100 m2 betaalt jaarlijks 1.500 euro aan de tv-zender. Als het ruimteoppervlak meer is dan 100 m2, bedragen de kosten 2.000 euro, weet de krant. "Dat is dus alleen de uitzendlicentie én exclusief het Ziggo-abonnement van ongeveer 600 euro per jaar. We hebben direct contact gehad met FOX. Zij zeggen: we zijn een Amerikaans bedrijf, we weten niet hoe lang dit duurt."

"Allemaal hartstikke leuk, maar mensen hebben geld nodig. Elke euro is er één. Schandalig dat een landelijke partij als FOX zo in de wedstrijd zit, daarom hebben wij advocaten ingeschakeld." De Vos zegt dat ruim twintig cafés hebben gereageerd op de oproep om gezamenlijk het abonnement op te zeggen. "Ik raad iedereen aan zijn FOX-abonnement op te zeggen, ook mensen met een particulier abonnement. Geen voetbal, maar wel maandelijks betalen. Hoezo? Dit kost geld, terwijl we er geen diensten worden geleverd. Dat kan natuurlijk niet."