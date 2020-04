UEFA dreigt KNVB en clubs met Europese uitsluiting!

De UEFA heeft donderdag een brief gestuurd naar alle 55 nationale bonden, inclusief de KNVB, competities, en Europese top- en subtopclubs met het verzoek om de competities niet per direct te stoppen, zo meldt persbureau AP. De Europese voetbalbond waarschuwt dat clubs op die manier Europese tickets kunnen kwijtraken voor volgend seizoen. De UEFA mikt nog altijd op hervatting van de competities, zowel de nationale als de Champions League en Europa League.

De UEFA heeft de brief naar verluidt gestuurd nadat bekend werd dat de competitie in België hoogstwaarschijnlijk wordt gestaakt. De raad van bestuur van organisator Pro League adviseerde om het seizoen te annuleren en Club Brugge tot kampioen uit te roepen. “We zijn vol vertrouwen dat het voetbal in de komende maanden kan worden hervat, waarbij de openbare autoriteiten de voorwaarden bepalen”, zo citeert AP, dat claimt de brief te hebben ingezien.

“Wij vinden dat elke beslissing om competities nu al stop te zetten op dit moment voorbarig en niet gerechtvaardigd is. Aangezien deelname aan UEFA-clubcompetities wordt bepaald op basis van het sportieve resultaat aan het einde van een volledig seizoen, zou een vroegtijdige beëindiging twijfels werpen of aan die condities wel voldaan wordt.” Een dergelijke beslissing kan dus ongewenste gevolgen hebben, zo valt in de brief te lezen.

Opvallend: de brief is niet alleen ondertekend door UEFA-baas Aleksander Ceferin, maar ook door Lars-Christer Olsson, voorzitter van de European Leagues (EL), en Andrea Agnelli. Laatstgenoemde is de voorzitter van de European Club Association (ECA), het verbond van Europese topclubs, en heeft vice-voorzitter Edwin van der Sar als rechterhand. Ajax, waar Van der Sar algemeen directeur is, is juist voorstander van het stopzetten van de Eredivisie.

Ceferin, Agnelli en Olsson geven aan dat de aangestelde werkgroepen dagelijks bezig zijn met de agenda en dat momenteel wordt gewerkt aan concrete plannen waarbij de focus op juli en augustus ligt. "Inclusief de mogelijkheid dat de UEFA-competities starten nadat de nationale competities zijn afgerond. Een gezamenlijk management van de wedstrijdkalander is strikt noodzakelijk aangezien het slot van het huidige seizoen moet worden gecoördineerd met de start van het nieuwe."

AZ en PSV sloten zich donderdag aan bij Ajax, PEC Zwolle, Fortuna Sittard, ADO Den Haag en RKC Waalwijk door te laten weten niets te zien in een hervatting van de door het coronavirus stilgelegde Eredivisie. De Eredivisie CV, de organisatie van de clubs uit de Eredivisie, wil eerst het overleg van aanstaande dinsdag met de KNVB en vertegenwoordigers van de clubs afwachten. “Daarna kunnen we een goede afweging maken", zei Mattijs Manders, directeur van de Eredivisie CV.

Volgens de vrijdageditie van De Telegraaf is de vrees bij de KNVB en de ECV voor eventuele juridische repercussies vanuit de UEFA ongegrond. Het dagblad wijst erop dat het voortijdig beëindigen van de huidige competitie volledig valt toe te schrijven aan de genomen kabinetsmaatregelen om het coronavirus de baas te worden. "Premier Rutte verklaarde dinsdag dat er tot 1 juni geen voetbalwedstrijden mogen worden afgewerkt. Aangezien de competities in Eredivisie en Eerste Divisie officieel tot 24 mei lopen, zijn de voetbalbond en de profclubs juridisch gedekt als in Nederland niet meer wordt gespeeld", zo schrijft de ochtendkrant.