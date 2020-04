Vrijdag, 3 April 2020

Onzekerheid over toekomst van Angeliño

Arsenal ziet in Jonjoe Kenny een geschikte versterking voor de positie van rechtsachter. De verdediger is eigendom van Everton, maar maakt indruk op huurbasis in het tenue van Schalke 04. (The Sun)

Benfica heeft interesse in Lucas Paquetá, maar is niet bereid om 28 miljoen euro over te maken. De eerdere interesse van de Italianen in Florentino Luís van Benfica biedt mogelijk uitkomst in de vorm van wisselgeld. (A Bola)

RB Leipzig wil in principe langer door met huurlingen als Angeliño en Patrik Schick. De coronacrisis kan ervoor zorgen dat de Bundesliga-club niet in staat is om beide huurlingen over te nemen.

(Kicker) De coronacrisis kan ervoor zorgen dat de Bundesliga-club niet in staat is om beide huurlingen over te nemen.

Het vertrek van Elseid Hysaj bij Napoli lijkt onvermijdelijk. De verdediger, die door AS Roma en Schalke 04 wordt begeerd, en de Serie A komen maar niet tot overeenstemming over een nieuw contract. (Sky Italia)

Atalanta, Juventus en Internazionale strijden om ‘de nieuwe Josip Ilicic’. De jeugdige aanvaller van Lech Poznan genoot jaren geleden al interesse uit Milaan, maar toen was de familie tegen een verhuizing. (Sky Italia)