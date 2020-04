‘Van der Sar nuanceert harde uitspraak Overmars in chaotische vergadering’

Ajax heeft met de harde uitspraken van Marc Overmars vooral goede sier willen maken, zo luidt de mening van Eredivisie-club volgens Sjoerd Mossou. De directeur voetbalzaken van Ajax zei tegenover De Telegraaf dat de Eredivisie door de coronacrisis 'dood' is en pleitte ervoor om de competitie niet meer te hervatten. Algemeen directeur Edwin van der Sar werd donderdag bij de videocall met de KNVB en de andere clubs ter verantwoording geroepen.

"Bij monde van directeur Edwin van der Sar nuanceerde Ajax gisteren de suggestie van Overmars om desnoods zelf uit de Eredivisie te stappen", zo laat journalist Sjoerd Mossou weten in het Algemeen Dagblad. "Maar het algemene gevoel overheerste dat Ajax en Overmars vooral publicitair goede sier wilden maken met hun morele appel op het algemene gezondheidsbelang."

Eredivisie-aanvoerders: 'Nu klappen wij voor jullie'

Hoewel veel clubs dezelfde mening zijn toebedeeld, hadden de Amsterdammers toch wat uit te leggen bij de 'chaotische' vergadering, aangezien de club, tegen het verzoek van de KNVB in, op individuele basis de media had opgezocht. "De irritatie bij vrijwel alle clubs was groot over koploper Ajax, zo leerde een rondgang langs diverse betrokkenen", vervolgt Mossou. Volgens de columnist leidde het interview van Overmars tot ergernis in alle geledingen van de Eredivisie.

"Ook in Eindhoven en Alkmaar, waar ze in grote lijnen dezelfde standpunten hebben als in Amsterdam. Wel stellen AZ en PSV de route van de meerderheid te willen volgen. De laatste weken was juist afgesproken om in de coronacrisis solidair en eensgezind te opereren, en elkaars belangen nadrukkelijk te respecteren. De uitspraken van Overmars stonden daar haaks op: niet gezien de inhoud, maar wél omdat de Ajax-directeur volledig voorbijging aan de belangen van de kleinere clubs, zonder enig overleg."

De openlijke verdeeldheid leidde volgens Mossou tot 'een gênant beeld van het hele Nederlandse voetbal'. "Juist in een tijd waarin in alle delen van de maatschappij om solidariteit wordt gevraagd, staan de Eredivisie-clubs op veel fronten weer lijnrecht tegenover elkaar. Achterdocht regeert, niet in de laatste plaats over clubs die vooral uit eigenbelang zouden willen stoppen."