Coronacrisis voorkomt vierde degradatie op rij: ‘Wij hebben supergeluk’

Na de degradatie van Achilles’29 in 2017 uit de toenmalige Jupiler League ging het snel bergafwaarts met de club uit Groesbeek. Een vierde degradatie op rij was dit seizoen onvermijdelijk, maar dankzij de coronacrisis zit het een keer mee. De KNVB besloot afgelopen dinsdag de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer te hervatten. Geen kampioenen én geen degradanten. Elke club begint volgend seizoen weer op zijn huidige niveau.

Achilles'29 stond dit seizoen stijf onderaan in de Hoofdklasse met slechts één punt. “Wij zijn één van de ploegen die supergeluk hebben”, beaamt Ruud Kaiser, vanaf komend seizoen trainer van Achilles'29, vrijdag in gesprek met de NOS. Voorzitter Pjotr van der Horst begrijpt dat het niet voor iedere club fijn is. “Wij konden best wel een opsteker gebruiken en deze kregen we in de schoot geworpen, maar het is natuurlijk wel een vreemde opsteker in de huidige situatie”, erkent de hoogste sportbestuurder. “Het pakt voor ons toevallig goed uit, maar ik heb wel echt ook medelijden met de club die bovenaan staat.”

Kaiser weet als geen ander dat andere clubs minder fortuinlijk waren. De ex-trainer van Nederland Onder-17, FC Den Bosch en het voormalige RBC Roosendaal woont in Oss, de stad van OSS'20. De Brabantse club staat in de derde divisie veertien punten voor op de nummer twee, maar promotie naar de tweede divisie, het hoogste amateurvoetbalniveau van Nederland, blijft dus uit. “OSS'20 zou naar de tweede divisie gaan, een klasse onder TOP Oss. Dat zou voor die club fantastisch zijn geweest, maar nu hebben ze niks. Voor hen is dat heel triest”, erkent de oefenmeester.

Kaiser snapt het besluit om alles bij het oude te houden wel. “Er waren ook degradanten geweest die zich tien wedstrijden voor het einde nog wél hadden kunnen redden. Achilles'29 niet, die hadden zich nooit meer kunnen redden. Wij hebben daarin geluk. En OSS'20, die hebben super-, superveel pech. Als je zo'n mooi seizoen hebt gehad doet dit pijn, dat kan ik me wel voorstellen.”