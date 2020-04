Marc Overmars verrast met ontboezeming over situatie van Ajax

Marc Overmars liet deze week in De Telegraaf in een lang interview weten te willen stoppen met de Eredivisie. De directeur voetbalzaken van Ajax concludeerde dat er momenteel veel belangrijkere zaken spelen in de maatschappij dan het afmaken van de competitie. Overmars liet daarbij weten dat de financiële positie van de Amsterdamse club ook afhankelijk is van transfers, een ontboezeming die verbazing wekte bij zaakwaarnemer Guido Albers.

"Wij worden keihard geraakt", aldus Overmars over de gevolgen van de coronacrisis. "Het allerergste is dat de transferopbrengsten verdampen. Van sommige clubs had ik de handtekeningen bijna onder het contract staan, maar die transfers zijn nu hoogst onzeker. Dit is geen klaagzang, maar wij hebben nu eenmaal de duurste huishouding, waardoor transfers nodig zijn. In absolute getallen worden wij het hardst geraakt van alle Nederlandse clubs."

Albers is verbaasd over de uitspraken van Overmars, zo laat hij weten in gesprek met de Volkskrant. "Ik was verrast dat Overmars openlijk erkende dat Ajax afhankelijk is van transfers. Dat heb ik hem nooit eerder horen zeggen", aldus de zaakwaarnemer van onder anderen Donny van de Beek, de Ajax-middenvelder die de voorbije maanden vooral werd gelinkt aan een zomerse overstap naar Real Madrid.

De spelersmakelaar ziet veel pijnpunten ontstaan door de uitbraak van het coronavirus, onder meer bij de contracten van de voetballers. "Het is juridisch bijna ondoenlijk om spelers in dienst te houden die per 1 juli bij hun nieuwe club beginnen. Op 30 juni lopen contracten af, die termijn moeten we niet opschuiven", zegt Albers, die aangeeft dat de regels niet eenzijdig kunnen worden aangepast.

De belangenbehartiger spreekt van een zeer complexe situatie op de transfermarkt. "Stel dat in Engeland straks wel wordt gevoetbald in de zomer en in Nederland niet? Komt een nieuwe speler daar dan pas in september in dienst? Je moet per geval bekijken of compensatie mogelijk is. De transferregels vrijgeven staat garant voor chaos, dan zijn we verloren."